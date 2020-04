Quarantänen, leicht steigende Infektionszahlen und erste Tote: In einem Video-Beitrag beleuchten die FN die Situation im Kreisgebiet.

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis. Die aktuelle Lage: Über 250 infizierte Personen im Kreisgebiet, die meisten aus Bad Mergentheim, Pflegeheime und Reha-Kliniken unter Quarantäne und am Dienstag das zweite Todesopfer. In einem Videobeitrag werfen die FN einen Blick in die Region und speziell auf die Median Klinik Hohenlohe und die Fachklinik Schwaben. Markus Moll, Sprecher des Landratsamtes, und Dr. Lukas André, Ärztlicher Direktor der Fachklinik Schwaben, die sich derzeit mit über 30 Infizierten unter Quarantäne befindet, stehen Rede und Antwort.

Zunächst ist jedoch die Median Klinik Hohenlohe in Bad Mergentheim im Fokus. Dort wurden über 150 Mitarbeiter und Patienten positiv auf Covid-19 getestet. Mittlerweile sind 90 von ihnen in die häusliche Isolation gewechselt.

Betreuer ebenfalls isoliert

„Es gab strenge Kriterien“, erklärt Markus Moll, „die Personen mussten mit dem privaten Pkw abgeholt werden. Dieser durfte auf der Fahrt nach Hause keinen Zwischenstopp einlegen.“ Bus, Bahn und Taxi seien keine Option gewesen. „Es musste klar sein, dass die Personen in ihre eigene Wohnung und nicht in eine Pflegeeinrichtung wechseln.“

In den eigenen vier Räumen habe schon im Vorfeld geklärt werden müssen, dass die Versorgung der Menschen gewährleistet ist. Übrigens: Abholer und Betreuungspersonen müssen nun ebenfalls in Isolation – für 14 Tage.

Mittlerweile sind auch Pflegeheime betroffen. St. Josef in Königheim, das Haus Sonnenblick und das Carolinum, beide in Bad Mergentheim, haben alle jeweils einen betroffenen Mitarbeiter und stehen unter Quarantäne. „Das fühlt sich an wie ein Nackenschlag“, erzählt Dr. Lukas André, Ärztlicher Direktor der Fachklinik Schwaben, dessen Haus ebenfalls unter Quarantäne steht. Von den 30 Infizierten seien zwölf im Main-Tauber-Kreis wohnhaft. Weitere Testergebnisse stünden noch aus.

„Zunächst hofft man, dass einen die Pandemie nicht trifft. Bei uns war es dann eben der Fall. Obwohl wir, glaube ich, sehr gut vorbereitet waren.“

Der Tagesablauf sei in der Stoffwechsel-Rehaklinik gerade komplett umgestellt. Einige dominante Fragen, die sich zurzeit stellten: Wie läuft die Versorgung der Patienten auf ihren Zimmern? Wie bekomme ich die Teller hinein und das Geschirr wieder heraus? Wie lange hält die Schutzausrüstung? Haben wir genug? Wer setzt welchen Typ von Maske auf? Die positive Nachricht: Zurzeit seien die Krankheitsverläufe im Hause Schwaben noch recht mild. Die negative: „Unser Personal steht unter extremer Belastung. Es sind nicht nur Patienten, sondern auch Mitarbeiter infiziert. Etwa zehn Personen fallen zurzeit aus“, erklärt der Ärztliche Direktor. Dabei handele es sich um Angestellte in verschiedensten Abteilungen – von der Verwaltung bis zum Arzt. Diese Lücken müssten gestopft werden. Gleichzeitig sei die Klinik aber verpflichtet, sich an arbeitsrechtlichen Vorgaben zu halten.

Die bundesweiten Maßnahmen scheinen zu greifen. Am Dienstag wurden die geringsten Infektions-Zahlen in knapp zwei Wochen gemeldet. „Wir haben uns neulich mit der Polizei verständigt. Diese hat uns bestätigt, dass die Auflagen sehr gut eingehalten werden“, stimmt Pressesprecher Markus Moll positiv. In den Geschäften werde Abstand gehalten, Spaziergänger seien vorwiegend zu zweit unterwegs. Dennoch der obligatorische Appell: „Wir als Landkreisverwaltung bitten die Menschen, die Vorgaben der Landesregierung einzuhalten. „Das heißt: Abstand halten und nach Möglichkeit zuhause bleiben. Und das gilt natürlich insbesondere für die Osterfeiertage, die anstehen, und trotz des gemeldeten, schönen Wetters“, so Markus Moll.

