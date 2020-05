Das erste Mal arbeitslos: Was ist zu tun?

In Corona-Zeiten sind Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, denen das zuvor noch nie im Leben passiert ist. Die Agentur für Arbeit informiert und beantwortet Fragen.

Odenwald-Tauber. In Corona-Zeiten steigt die Arbeitslosigkeit stark an. Betroffen sind davon auch viele, denen das zuvor noch nie in ihrem Leben passiert ist.

Sie sind deshalb unsicher und haben viele Fragen. Weil sich die Agentur für Arbeit derzeit hauptsächlich auf telefonische Kontakte und Online-Angebote beschränken muss, können die nicht persönlich geklärt werden.

Die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall- Tauberbischofsheim gibt deshalb Hinweise für die ersten Schritte, um möglichst schnell Arbeitslosengeld zu bekommen und rasch wieder einen neuen Arbeitsplatz zu finden.

Meldung per Telefon

Um Arbeitslosengeld zu bekommen, muss man sich zunächst arbeitslos melden. Das geht in der derzeitigen Krise ausnahmsweise auch erst mal per Telefon unter 0791/9758444 oder direkt online unter www.arbeitsagentur.de.

Das Online-Angebot der Agentur für Arbeit war schon vor der Krise recht umfangreich und wurde wegen der Einschränkungen der persönlichen Kontakt- und Beratungsangebote weiter ausgeweitet. Arbeitslosengeld kann man online von zu Hause aus am PC oder sogar am Smartphone beantragen.

Auf dem You-Tube-Kanal der Bundesagentur für Arbeit gibt es dazu ein Erklärvideo (eServices Geldleistungen – Arbeitslosengeld (SGB III) online beantragen). Wenn kein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht, kann unter www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld2 Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) beim Jobcenter beantragt werden. Neben der finanziellen Unterstützung durch Arbeitslosengeld steht die schnelle Beendigung der Arbeitslosigkeit im Vordergrund. Aus Gesundheitsschutzgründen sind dazu zurzeit nur in Ausnahmefällen persönliche Beratungsgespräche möglich. Vieles können die Vermittlungsfachkräfte aber am Telefon, über die eService-Postfächer oder auch mal schnell per E-Mail klären. Darüber hinaus steht unter www.arbeitsagentur.de/eservices ein umfangreiches Angebot an Online-Services bereit.

Informationsangebot

Die Agentur für Arbeit ist trotz der eingeschränkten persönlichen Kontaktmöglichkeiten weiter für ihre Kunden da. Wer die angebotenen eServices nutzt, hat schnellen und datensicheren Zugang zu vielen Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Viele Fragen lassen sich zudem mit dem umfangreichen Informationsangebot auf www.arbeitsagentur.de klären, in dem für die unterschiedlichen Lebenslagen Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu finden sind. Für weitere Fragen hat die Agentur für Arbeit ihre telefonische Erreichbarkeit in der Krise erhöht.

Unter Telefon 0791/9758444 wurde neben der bekannten kostenlosen Service-Rufnummer 0800 4 5555 00 eine weitere Hotline eingerichtet. Beide Nummern sind montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Weil es gerade sehr viele Anrufe gibt, bittet die Agentur für Arbeit aber um Verständnis, wenn man nicht immer gleich beim ersten Mal durchkommt, wie es abschließend in einem Pressetext der Arbeitsagentur heißt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.05.2020