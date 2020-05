Das Corona-Virus hat den Arbeitsmarkt signifikant infiziert

Odenwald-Tauber.Im April ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 11 455 gestiegen. Das sind 1487 Arbeitslose (Plus 14,9 Prozent) mehr als im Vormonat, 2704 mehr als im April 2019 (Plus 30,9 Prozent).

Die Arbeitslosenquote ist um 0,5 Prozent auf 3,4 Prozent gestiegen. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 4,0 Prozent. Die Unternehmen sind sehr verhalten mit Einstellungen. Auch bei konkretem Personalbedarf wird eine Neueinstellung meist erst einmal verschoben.

Im April wurden 343 neue Arbeitsstellen gemeldet, 629 weniger als im Vormonat (Minus 64,7 Prozent), 1.268 (Minus 78,7 Prozent) weniger als im April 2019. Insgesamt waren 5.291 offene Stellen gemeldet, 432 weniger (Minus 7,5 Prozent) als im Vormonat, 2.458 (Minus 31,7 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. Die Anzeigen auf Kurzarbeit sind drastisch angestiegen. Seit März sind bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 4.766 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von insgesamt 88.737 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es sieben Anzeigen für 558 Personen.

Es sind weitgehend alle Branchen betroffen. Metall- und Maschinenbau, Transport/Logistik, Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Tourismus bis hin zu öffentlichen Einrichtungen. Mit Kurzarbeitergeld wird es den Arbeitgebern möglich, ihre Mitarbeiter zu halten, auch wenn die Aufträge und Umsätze ausbleiben. Ab sofort steht den Unternehmen die kostenlose KUG-App der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Die App erleichtert die Anzeige und die Antragsstellung von KUG: Unterlagen können per Smartphone eingescannt, hochgeladen und per E-Mail direkt an die zuständige Stelle geschickt werden.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent (Vormonat 3,1 Prozent). Im April waren 2665 Menschen arbeitslos gemeldet, 316 oder 13,5 Prozent mehr als im Vormonat und 761 (40,0 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.

756 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 441 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 75 Stellen gemeldet (April 2019: 498). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1.646; 38,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,8 Prozent (Vormonat 3,3 Prozent). Im April waren 3060 Menschen arbeitslos gemeldet, 339 oder 12,5 Prozent mehr als im Vormonat, 711 (30,3 Prozent) mehr als im April 2019.

821 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 475 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 49 Stellenangebote gemeldet (April 2019: 299). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 639; 49,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt die Arbeitslosenquote bei 3,3 Prozent (Vormonat 2,8 Prozent). Im April waren 3768 Menschen arbeitslos gemeldet, 545 oder 16,9 Prozent mehr als im März und 751 (Plus 24,9 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 1141 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos und 597 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 151 Stellen gemeldet (April 2019: 578), 236 oder 61,0 Prozent weniger als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 2111; 17,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im Hohenlohekreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,9 Prozent (Vormonat 2,5 Prozent). Im April waren 1.962 Menschen arbeitslos gemeldet, 287 oder 17,1 Prozent mehr als im März und 481 (32,5 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.

555 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos und 271 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 68 Stellen gemeldet (April 2019: 236), 41 oder 37,6 Prozent weniger als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten insgesamt lag zum Stichtag bei 895; 30,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung (Rechtskreis SGB II) 4603 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III) 6852. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung (SGB II) am gesamten Bestand beträgt 40,2 Prozent.

Von den 2665 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 979 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (März 2020: 912). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis betreuten 1.686 Arbeitslose registriert (März 2020: 1.437).

Von den 3060 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1.266 vom Jobcenter Neckar-Odenwald betreut (März 2020: 1.182). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1.794 Arbeitslose (März 2020: 1.539).

Seit Oktober wurden der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 4872 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. aa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020