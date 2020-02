Daniel Schleßmann übernahm Vorsitz

Daniel Schleßmann folgt auf Sandra Kegelmann als Vorsitzender der Regionalgruppe Main-Tauber der Wirtschaftsjunioren.

Main-Tauber-Kreis. In der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung der Regionalgruppe Main Tauber der Wirtschaftsjunioren in Nassig wurde der neue Vorstand gewählt: Daniel Schleßmann wird im Jahr 2020 den Vorsitz innehaben. Dabei wird er unterstützt von Sandra Kegelmann, von der er das Amt übernommen hat. Christoph Berberich wird ihm als einstimmig gewählter Stellvertreter zur Seite stehen und sich darauf vorbereiten, das Amt im Jahr 2021 selbst zu übernehmen.

Ein neues Jahr, ein neuer Vorsitzender: Auch in 2020 findet bei der Regionalgruppe Main-Tauber der Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken der turnusmäßige Vorsitzendenwechsel statt. Dieses mit „one year to lead“ bezeichnete Verfahren der zeitlich beschränkten Übernahme von Verantwortung gibt den ehrenamtlichen Mitgliedern der Wirtschaftsjunioren die Möglichkeit, zeitlich begrenzt Verantwortung zu übernehmen und eigene Vorstellungen umzusetzen.

Für seine vor ihm liegende Amtsperiode hat Daniel Schleßmann das Leitmotiv „Feel the spirit!“ ausgegeben, um den Gemeinschaftssinn der Wirtschaftsjunioren zu betonen. Nur durch die engagierte Zusammenarbeit und den enormen Zusammenhalt sei es möglich, Veranstaltungen wie zum Beispiel die „Nacht der Ausbildung“ zu organisieren: Im Herbst 2019 nahmen dieses Angebot der Wirtschaftsjunioren beispielsweise über 1100 Schülerinnen und Schüler in Bad Mergentheim und erstmalig auch in Wertheim wahr, um sich über Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort in den regional ansässigen Firmen zu informieren. Um den Zusammenhalt weiter zu stärken, liegt ein Schwerpunkt in 2020 im Ausbau von gemeinsamen Abend- und Mittagstischen. Ein weiteres Highlight wird die Veranstaltung „Erfolgreich gründen“ mit Professor Günter Faltin am 19. Mai in Bad Mergentheim sein.

Für die Ideen und die Tatkraft, welche die hohe Anzahl und Qualität der durchgeführten Veranstaltungen ermöglichen, wurde der Gesamtkreis Heilbronn Franken, zu dem die vier Regionalgruppen Heilbronn, Hohenlohe, Main Tauber und Schwäbisch Hall Crailsheim gehören, Ende Januar als aktivster Kreis Deutschlands des Jahres 2019 ausgezeichnet.

Ausgezeichnet wurden im Rahmen der Mitgliederversammlung auch sehr aktive Mitglieder. Für ihren besonderen Einsatz innerhalb der ersten zwei Jahren ihrer Mitgliedschaft erhielten Christoph Berberich und Patric Pfaff den sogenannten „JAM Star“ (JAM = Junge Aktive Mitglieder) der Wirtschaftsju-nioren Baden-Württemberg. wj

