CDU-Veranstaltung findet digital statt

Main-Tauber-Kreis.Der traditionelle politische Aschermittwoch der CDU Main-Tauber und des CDU-Ortsverbands Hundheim-Steinbach findet in diesem Jahr rein digital statt. Das 50-Jahr-Jubiläum der Veranstaltung, das 2021 eigentlich ansteht, wird im nächsten Jahr nachgeholt. Das teilt der Kreisverband mit.

In der Mitteilung heißt es weiter: Mit Gästen in den vergangenen Jahrzehnten wie Heiner Geißler, Otto von Habsburg oder Günther Oettinger sei der Traditionsabend weit über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus bekannt. Er habe außerdem als Vorbild für den landesweiten politischen Aschermittwoch der CDU in Fellbach gedient.

Die diesjährige Aschermittwochsrede des CDU Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Wolfgang Reinhart kann am Aschermittwoch, 17. Februar, um 19 Uhr live bei facebook auf der Seite von Reinhart unter www.facebook.com/reinhart.mdl gestreamt werden. cdu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.02.2021