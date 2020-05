Burgen, Schlösser, Klöster, Gärten und Museen erleben

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ glänzt auch mit ihrer Kulturgeschichte. Burgen, Schlösser, Klöster und Museen sind lebendig gehaltene Zeitzeugen. Einige kulturelle Sehenswürdigkeiten können wieder besucht werden. Die Broschüre „Burgen, Schlösser, Klöster, Gärten und Museen“ des Tourismusverbandes kann helfen, Besuche vorzubereiten.

Die Ferienlandschaft war aufgrund der Coronakrise seit März unter touristische Quarantäne gestellt. Mit den Lockerungen der Landesregierungen von Baden-Württemberg und Bayern kann das touristische Geschehen langsam wieder Fahrt aufnehmen. „Wir freuen uns auf die Gäste und setzen weiterhin darauf, dass die vorgegebenen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen beachtet werden“, erklärt Landrat Reinhard Frank.

„Die Wiedereröffnungen ermöglichen jetzt wieder eine kulturgeschichtliche Zeitreise durch unsere Landschaft“, fügt Geschäftsführer Jochen Müssig hinzu. Insgesamt können an der Tauber, am Main, in den Seitentälern und auf den Höhen acht Burgen, elf Schlösser und sechs Klöster besucht werden. Hinzu kommen mehr als 40 Museen.

Die Broschüre liefert ein Spiegelbild dieser kulturellen Sehenswürdigkeiten. Um einen kulturell geprägten Besuch im Taubertal vorzubereiten, empfiehlt der Tourismusverband, diese Broschüre anzufordern. Die Informationen stehen auch unter www.liebliches-taubertal.de zur Verfügung.

In einer Übersichtskarte erfahren die Gäste die Standorte der Sehenswürdigkeiten. Ebenso sind die Öffnungszeiten angegeben. Allerdings rät der Tourismusverband, in den nächsten Wochen vor einem Besuch die Öffnungszeiten zu erfragen.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen kann es möglich sein, dass die eine oder andere kulturelle Einrichtung nur eingeschränkt öffnet. Während eines Besuches ist auf die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen zu achten.

Der Besuch der Burgen, Schlösser, Klöster, Gärten und Museen kann mit einer Radtour oder Wanderung verbunden werden. In dieser Kombinationen lässt sich das Taubertal in einer angenehmen Art und Weise erobern. Die Rückkehr zum Ausgangsort ist mit der Bahn möglich. Infos zu den Fahrplänen gibt es unter anderem bei der VerkehrsGesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT), i-Park Tauberfranken 8, 97922 Lauda-Königshofen, Telefon 09343/62140, E-Mail: info@vgmt.de, Internet www.vgmt.de. Die Broschüre sowie Infos zum Radeln, Wandern und Wein gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. tlt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.05.2020