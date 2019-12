Bürger haben Erhalt in der eigenen Hand

Main-Tauber-Kreis.Alle sechs Fraktionen im Kreistag waren sich einig: Der mit dem Winterfahrplan beginnende neue Stundentakt auf der Frankenbahn ist eine gute Sache und echte Chance, die es auf Dauer zu sichern gilt. Ute Schindler Neidlein (SPD) wünscht sich, dass die geforderten Fahrgastzahlen erreicht werden, damit der Stundentakt dauerhaft eingeführt und vom Land finanziert wird. Die Bitte, das neue Angebot auf der Frankenbahn nun auch zu nutzen, richtete Klaus Kornberger (Freie Wähler) an die Bürger. „Die Bürger haben es in der Hand, ob dieses Angebot erhalten bleibt“, meinte Albrecht Rudolf (FDP).

Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen) bezeichnete den Anteil des Landkreises über die dreijährige Probezeit in Höhe von 1,7 Millionen Euro jährlich als tragbar. Er hoffe, dass die zu erwartendenden Anfangsschwierigkeiten bei der Überarbeitung der Buszubringer zu den Bahnhöfen an der Frankenbahn überschaubar blieben.

Beim mittlerweile gut angenommenen Ruftaxi gebe es noch Luft nach oben, so Moritz. Wichtig sei seiner Fraktion auch der Ausbau von Radwegen, die gerade durch die verstärkte Nutzung von E-Bikes nicht nur im touristischen Bereich immer wichtiger werde.

Manfred Schaffert (CDU) zählte auf, dass der Main-Tauber-Kreis mit Bahn und Bus, Radwegeausbau, barrierefreien Bushaltestellen, der Subvention von 260 Bahntickets pro Semester für Studierende, dynamischen Fahrgastanzeigern sowie dem Zuschuss zum Park and Ride Parkplatz am Bahnhof in Lauda viel in die Mobilität investiere und damit einen kräftigen Teil zum Klimaschutz beitrage. Auch auf der Tauberbahn werde mit dem Winterfahrplan ein einstündiger Takt eingerichtet, ergänzte er. hvb

