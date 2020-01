Breit gefächertes Aufgabenportfolio vom Schriftverkehr zu Anträgen

Main-Tauber-Kreis.Zunehmend mehr erwachsene Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können, benötigen einen Betreuer, der sie unterstützt und rechtlich vertritt. Dies ist auch eine Folge der demografischen Entwicklung und der Alterung der Bevölkerung.

Wenn die Aufgabe des Betreuers nicht von Familienangehörigen übernommen werden kann, wird ein so genannter Berufsbetreuer vom Gericht bestellt. Auf die Möglichkeit, als Berufsbetreuer selbstständig tätig zu werden, macht jetzt die Betreuungsbehörde des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis aufmerksam. Sie sucht nach geeigneten Personen. Die selbstständige Tätigkeit als Berufsbetreuer ist für all diejenigen geeignet, die eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit auf selbstständiger Basis suchen. Ein Abschluss in einem kaufmännisch-verwaltenden, sozial-pädagogischen oder juristischen Beruf oder Studium ist für die tägliche Arbeit eines Berufsbetreuers empfehlenswert, allerdings nicht Voraussetzung.

Rechtliche Betreuer unterstützen und vertreten den Betreuten in den vom Betreuungsgericht festgelegten Aufgabenkreisen wie Vermögenssorge, Gesundheitssorge, Aufenthaltsbestimmung sowie Wohnungs- und Heimangelegenheiten. Sie erledigen den Schriftverkehr und stellen notwendige Anträge auf Sozialleistungen, übernehmen Behördengänge, verwalten und regeln die Finanzen, organisieren die pflegerische Versorgung und sind Ansprechpartner in den gesundheitlichen Belangen ihrer Betreuten. Ihre Aufgaben sind sehr vielfältig.

Bei dem sehr breit gefächerten Personen- und Aufgabenkreis sind Erfahrungen im Umgang mit kranken und körperlich, psychisch, seelisch oder geistig behinderten Menschen hilfreich. Außerdem braucht es viel Einfühlungsvermögen und Respekt vor anderen Menschen und Lebensweisen. lra

