Bilder der Schüler können bis 7. Mai beim Landratsamt eingereicht werden

Main-Tauber-Kreis.Seit Anfang April können Schüler mit Wohnsitz in den Mitgliedskommunen am Mal- und Zeichenwettbewerb des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ teilnehmen. Noch bis Donnerstag, 7 Mai, können die entstandenen Bilder in der Geschäftsstelle des Tourismusverbands eingereicht werden.

In den drei Altersgruppen von sechs bis zehn Jahren, von elf bis 14 Jahren und von 15 bis 19 Jahren stehen jeweils attraktive Preise zur Verfügung: Für den ersten Platz werden 100 Euro, für den zweiten Platz 75 Euro und für den dritten Platz 50 Euro bereitgestellt. Die Bilder müssen die Themen Radeln, Bezug zur Landschaft (etwa über ein Bau- oder Kunstwerk oder über die Landschaft) und die Zahl 40 berücksichtigen sowie eine Größe zwischen DIN A4 und DIN A2 haben. Ob die Teilnehmer Aquarell- oder Ölfarben, Bunt- und Bleistifte, Filz- oder Wachsmalstifte verwenden ist dabei freigestellt. Über die Bewertung der Bilder entscheidet eine Jury. Diese setzt sich aus Landrat Reinhard Frank, Geschäftsführer Jochen Müssig, Schulleiter Hermann Ruppert und einem Kunstlehrer zusammen. Die Bilder können auf dem Postweg zugesandt oder in den Briefkasten des Landratsamts eingeworfen werden. Die Rechte an den Bildern gehen mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb an den Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ über.

Die noch nicht volljährigen Schüler können nur mit Einverständnis ihrer Eltern oder des Erziehungsberechtigten teilnehmen. Diese sollte mit Zusendung der Bilder auf einem gesonderten Blatt dokumentiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Tourismusverband ruft alle Schüler auf, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene von sechs bis 19 Jahren mit Wohnsitz in einer Mitgliedskommune des Tourismusverbandes. Die Mitgliedsstädte und Mitgliedsgemeinden sind auf der Homepage www.liebliches-taubertal.de, Rubrik „Städte & Gemeinden“ aufgelistet. tlt

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020