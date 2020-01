Beweisfotos online sichten

Main-Tauber-Kreis.Die Bußgeldstelle im Landratsamt Main-Tauber-Kreis bietet seit Jahresbeginn einen digitalen Zugang zu Ordnungswidrigkeitenverfahren an. Dieser bietet Verkehrsteilnehmern die Möglichkeit, sich zu Vorwürfen online zu äußern oder Beweismittel – in der Regel Fotos – einzusehen. Verwarnungsgelder können per PayPal, Giropay oder Kreditkarte bezahlt werden.

Die Einführung der Online-Anhörung sei ein wichtiger Schritt, um den veränderten Anforderungen der Bürger und Unternehmen zu entsprechen und so noch kundenfreundlicher zu werden, erklärt Erster Landesbeamter Christoph Schauder als Dezernent für das Rechts- und Ordnungsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis.

Die Verwarnungsgeldangebote sowie Anhörungsschreiben in Ordnungswidrigkeitenverfahren werden weiter per Brief zugestellt. Mit den darin aufgeführten individuellen Zugangsdaten können sich die Adressaten auf der Internetseite des Main-Tauber-Kreises unter www.main-tauber-kreis.de/owi anmelden und sich den Tatvorwurf oder die Beweisfotos ansehen.

Die Erläuterungen im Online-Portal werden auch in Englisch, Niederländisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung gestellt. Der elektronische Zugang ist auf die Fristen des Verfahrens begrenzt.

In einem weiteren Schritt können Angaben zur Person geprüft, gegebenenfalls korrigiert oder ergänzt werden. Danach ist es möglich, sich zum Tatvorwurf zu äußern und eigene Dokumente oder Fotos hochzuladen. Die Angaben werden mittels SSL-Verschlüsselung übertragen. Nach Darstellung einer Zusammenfassung können der Versand der Stellungnahme bestätigt und eine Kopie heruntergeladen werden.

Die Antwort wird in der Bußgeldstelle unmittelbar dem Verfahren zugeordnet. So entfallen unter anderem Postlaufzeiten. Bürger sparen das Porto und den Gang zum Briefkasten. Dennoch besteht weiter die Möglichkeit, Schriftverkehr auf dem Postweg zu übersenden. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.01.2020