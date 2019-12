Bewährte Modelle erhalten

Die Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Alois Gerig. © Patrick Krolla

Odenwald-Tauber.Die Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Alois Gerig (beide CDU) äußerten sich auf Anfrage der FN ebenfalls kritisch zum geplanten Faire-Kassen-Wettbewerb-Gesetz:

„Ziel des Gesetzentwurfes von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist unter anderem, ein Gleichgewicht zwischen den Krankenkassen herzustellen sowie das solidarisch gestaltete System zu festigen. Wir werden uns im Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag gemeinsam dafür einsetzen, dass die hierfür erforderliche Gleichsetzung mit dem Niveau der anderen Bundesländer nicht dazu führt, dass es zu einem überproportional hohen Mittelabfluss aus Baden-Württemberg kommt.

Das Hausarztmodell, das sich bei uns im ländlichen Raum in Baden-Württemberg überaus bewährt hat, darf nicht aufgegeben werden. Für Baden-Württemberg stellt es ein Erfolgsmodell dar, an dem nicht gerüttelt werden darf. Wie wir aktuell in Erfahrung bringen konnten, wird es zu der ursprünglich vorgesehenen Verlagerung der Aufsicht über die Krankenkassen von Landes- auf Bundesebene nicht kommen, so dass der Fortbestand der Haus- beziehungsweise Facharztmodelle gesichert sein dürfte.

Wir stehen gemeinsam auch weiterhin mit der heimischen Ärzteschaft sowie mit Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen in engem Kontakt. Wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden sehr genau darauf achten und uns dafür einsetzen, dass es im Gesetzgebungsverfahren zu keiner Aushebelung des Haus- beziehungsweise Facharztmodells kommt. Krankenkassen in anderen Bundesländern sollten durch den faireren Wettbewerb vielmehr einen Anreiz erhalten, sich an dem baden-württembergische Erfolgsmodell zu orientieren. Denn gerade für die Menschen im ländlichen Raum ist eine lückenlose Gesundheitsversorgung von allergrößter Bedeutung.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019