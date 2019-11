Bettina Hey bei Landrat Frank

Main-Tauber-Kreis.Die neue Leiterin des Staatlichen Schulamts Künzelsau, Bettina Hey, war zu einem Antrittsbesuch bei Landrat Reinhard Frank zu Gast.

Dabei vereinbarten sie, die bestehende Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Behörden künftig wieder stärker mit Leben zu füllen und die betreffenden Arbeitsfelder gemeinsam in den Blick zu nehmen. Sie nannten den inklusiven Unterricht von Schülern mit Beeinträchtigung in Regelschulen. Dieser werde immer stärker in Anspruch genommen.

Zusammenarbeit betont

Auch die Gewaltprävention und die Schulsozialarbeit, die durch den Main-Tauber-Kreis mitfinanziert wird, wurden als Felder der Zusammenarbeit benannt.

„Es ist mir ein wichtiges Anliegen, mit allen für den Main-Tauber-Kreis zuständigen Behörden gut zusammenzuarbeiten“, erklärte Landrat Frank. lra

