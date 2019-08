Beste Lösungen zum Wohl der Bürger gefunden

Main-Tauber-Kreis.Einen Rückblick auf seine 35-jährige Zugehörigkeit zum Kreistag des Main-Tauber-Kreises hielt Alfred Beetz im Anschluss an die Ehrungen. Dankesworte sprach Renate Gassert als ältestes und gleichsam ausscheidendes Kreistagsmitglied.

21 Jahre mit Landrat Georg Denzer und 14 Jahre mit Landrat Reinhard Frank als Vorsitzende des Kreistags, zog Alfred Beetz eine positive Bilanz der Arbeit. „Wir haben viel erreicht“, so sein Resümee. „Wir haben um die besten Lösungen diskutiert und hart gekämpft, auch mal gestritten – dies aber immer mit gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Achtung.“ Letztlich sei es immer um die besten Lösungen für den Landkreis und desen Einwohner gegangen.

Viele Veränderungen

In den dreieinhalb Dekaden habe es aber auch viel Veränderungen gegeben: Investitionsschwerpunkte hätten sich verschoben, neue Aufgaben seien hinzugekommen. Zu Beginn seiner Amtszeit – 1984 – war es gerade einmal zehn Jahre her, dass die Altkreise Mergentheim und Tauberbischofsheim zum Main-Tauber-Kreis verschmolzen worden waren, blickte Alfred Beetz zurück. Die unterschiedlichen Strukturen zwischen Württemberg und Baden seien da immer noch zu spüren gewesen.

Allmählich sei jedoch eine Gewöhnung eingetreten, die Kreisräte achteten darauf, dass keiner zu kurz komme. Letztlich habe sich auch das Kfz-Kennzeichen MGH wieder etabliert. Alfred Beetz erinnerte an den Kauf von Kloster Bronnbach in seinem ersten Jahr im Kreistag. An die aktuellen Kreisräte appellierte er, weiterhin offen für dieses „Kulturgut von nationaler Bedeutung“ zu sein, das ein „Juwel mit großer Strahlkraft in der gesamten Region“ darstelle.

Arbeitsschwerpunkte

Als weitere ständige Arbeitsschwerpunkte nannte er den Ausbau des Kreisstraßennetzes und des Abfallwirtschaftsbetriebs mit dem Beitritt zum Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt unter der Prämisse „vermeiden, verwerten, entsorgen“. Weitere Meilensteine seien der Zusammenschluss der Sparkassen Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim zur Sparkasse Tauberfranken, die Fusion der Krankenhäuser Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim zur Gesundheitsholding sowie der Auf- und Ausbau der Partnerschaften mit Ungarn, Polen und Bautzen.

Das Resümee von Alfred Beetz nach 35 lautet: „Die Arbeit im Kreistag war geprägt durch Sachlichkeit, Sachverstand und Erfahrung.“ Dafür dankte er seinen Mitstreitern und der Kreisverwaltung.

Auch Renate Gassert, die seit 20 Jahren dem Gremium angehört und mit 80 Lebensjahren nicht mehr kandidiert hat, dankte für die guten und interessanten Jahre. „Wir hatten konfliktreiche Sitzungen, aber haben immer eine passende Lösung gefunden.“ Durch die Kreistagsarbeit habe sie viele Erfahrungen gesammelt. Die räumlichen Distanzen im Landkreis mussten im wahrsten Sinne des Wortes erfahren werden.

Die Mitarbeiter der Verwaltung lobte Renate Gassert für die Erstellung der umfangreichen Vorlagen, die für eine gute Sitzungsvorbereitung unerlässlich seien. Diese füllten mittlerweile ein komplettes Bücherregal. Dank zollte sie auch ihren Mitstreitern im Gremium für die gute, kollegiale Zusammenarbeit, auch wenn es ab und an zum Dissens kam. „Auseinandersetzungen gehören zur Demokratie“, so ihre Sicht der Dinge.

Positiv stellte sie die Kreistagsfahrten heraus, die das Kennenlernen über die Parteigrenzen hinweg gefördert und die Partnerschaften mit Ungarn, Polen oder Bautzen gefestigt hätten. Anita Koch und Frank Mittnacht hätten hier in den Vorbereitungen exzellente Arbeit geleistet.

Respektvoller Umgang

Abschließend wünschte sie den neuen Kreisräten eine gute Zeit im Gremium. Sie hoffe sehr, dass der respektvolle Umgang bestehen bleibe und nicht die eigenen Befindlichkeiten, sondern die Belange der Bürger weiterhin im Mittelpunkt stehen mögen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019