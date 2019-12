Bessere Übersicht durch die Konzentration der Daten

Main-Tauber-Kreis.Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) versendet in diesen Tagen erstmals an jeden Privathaushalt und Gewerbebetrieb im Main-Tauber-Kreis einen individuellen Abfallkalender per Post. Dieser enthält dann jeweils nur die konkreten Abfuhrdaten für Rest-müll-, Biomüll- und Papiertonnen sowie den gelben Sack am betreffenden Grundstück.

„Damit verbessern wir unseren Service gegenüber dem bisherigen System nochmal deutlich“, erklärt Landrat Reinhard Frank. Ab 2020 müssen die Haushalte und Gewer-bebetriebe zu Jahresbeginn keine Müllmarke mehr kaufen. Stattdessen bekommen sie im März 2020 einen Gebührenbescheid zugesandt und können den fälligen Betrag dann überweisen oder, nach Erteilung eines Sepa-Mandats, bequem abbuchen lassen.

Damit entfällt auch der bisher obligatorische Gang zur Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Dort erhielten Bürger und Gewerbetreibende in den vergangenen Jahren beim Müllmarkenkauf einen ausführlichen Ratgeber mit eingeheftetem Abfallkalender. Dieser Kalender enthielt jedoch sämtliche Abfuhrdaten der betreffenden Stadt oder Gemeinde. Gerade in Kommunen mit vielen verschiedenen Ortsteilen entstand hierdurch eine gewisse Unübersichtlichkeit. Daher bietet der AWMT seit 2015 die Möglichkeit, sich unter www.main-tauber-kreis.de/abfallkalender einen individuellen Kalender für den betreffenden Abfuhrbezirk zu erstellen und diesen auszudrucken.

Für 2020 erhält jeder Haushalt und jeder Betrieb seinen individuellen Kalender, der nur die relevanten Daten enthält, jedoch automatisch zugesandt. Weitere Informationen zur Abfallwirtschaft können der weiterhin gültigen Ratgeberbroschüre 2019 entnommen und unter www.main-tauber-kreis.de/abfallwirtschaft abgerufen werden.

Sofern Wohneinheiten vermietet sind, sollte der Kalender in Kopie an die Mieter weitergegeben werden. Zusätzliche Kalender in Papierform können beim Abfallwirtschaftsbetrieb, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, E-Mail abfallwirtschaftsbetrieb@main-tauber-kreis.de, Telefon 09341/824002, angefordert oder unter www.main-tauber-kreis.de/abfallkalender heruntergeladen werden.

Die Postkarten zur Anforderung der Sperrmüll- und Altholzabfuhr für 2020 liegen bei den Bürgerbüros der Kommunen aus. Es kann auch die Online-Anmeldung unter www.main-tauber-kreis.de/sperrmuell-anmelden genutzt werden. Eine weitere Neuheit ab 2020 ist die Abfall-App des Abfallwirtschaftsbetriebs. Wer diese auf seinem Smartphone installiert, kann sich automatisch an Abfuhrtermine erinnern lassen. Hierzu wird der AWMT noch informieren. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019