Besonderes Angebot

Main-Tauber-Kreis.„Weinstraße Taubertal – Reise durch das Weinland von Rothenburg bis Wertheim“ lautet das Schwerpunktthema des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“. In diesem Rahmen finden im Oktober mehrere Veranstaltungen rund um das Thema Wein und Kulinarik statt.

Geführte Themen-Weinwanderungen zum Weinort Markelsheim bieten die Gelegenheit, Wein, Kultur und Natur kennenzulernen. Am Dienstag, 6. Oktober, findet in der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim die Rotwein-Wanderung statt. Startpunkt ist die Tourist-Information Bad Mergentheim. Auskünfte und Anmeldung: Tourist-Information Bad Mergentheim, Telefon 07931/574815.

Am Samstag, 10. Oktober, können Interessierte die Weinbergslage „Röttinger Feuerstein“ mit Weingästeführer Udo Engelhardt entdecken. Die Veranstaltung dauert rund zwei Stunden und ist kostenfrei. Die maximale Personenzahl hängt von den aktuellen Corona-Vorgaben des Freistaats Bayern ab, mit maximal 15 bis 20 Teilnehmern wird gerechnet. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Röttingen, Telefon 09338/972855, oder per E-Mail an touristinfo@roettingen.de.

Alle Informationen zu Kulinarik und Wein finden sich in Broschüren, die beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 2, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 09341/825806 oder per E-Mail unter touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de erhältlich sind. tlt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.10.2020