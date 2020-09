Main-Tauber-Kreis.Das Institut für Sozialmanagement im Kolping Bildungswerk bietet ab dem 20. November wieder die zweijährige berufsbegleitende Ausbildung zum Staatlich anerkannten Sozialfachmanager an. Berufstätige aus einem sozialen, helfenden, pflegenden oder pädagogischen Beruf sowie Mitarbeiter in Gesundheits- oder Sozialverwaltungen können sich so qualifiziert weiterbilden. Ziel ist die Vermittlung von kaufmännischen Kenntnissen und Führungswissen zur Übernahme von leitenden Positionen im Sozialwesen.

Die 700 Unterrichtseinheiten sind auf zwei Jahre verteilt. Inhalte sind Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Personal- und Rechnungswesen, Personalführung sowie Privat-, Gesellschafts-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, EDV sowie Marketing, Management und Organisation. Die Finanzierung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren kann über Meister-BAföG oder Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit gefördert werden. Das Studium gilt als Qualifikationsnachweis für den Erwerb des Bachelor-Abschlusses an der Fernhochschule Hamburg. Es kann Grundlage für einen Hochschulzugang nach einer anerkannten beruflichen Aufstiegsfortbildungsprüfung in Baden-Württemberg sein.

Das Kolping Bildungswerk bietet die Ausbildung ab dem 20. November berufsbegleitend in Tauberbischofsheim an. Der Unterricht erfolgt vierzehntägig freitags ab 16 Uhr und samstags ab 9 Uhr). Daneben sind zwei Kompaktseminare Bestandteil der Ausbildung.

Die Informationsveranstaltung erfolgt am 12. Oktober um 18.30 Uhr beim Kolpingbildungswerk, Hauptstraße 89 in Tauberbischofsheim. Weitere Auskunft und Anmeldung gibt es auch unter Telefon 09341/92330, E-Mail: tauberbischofsheim@kolping-bildung.de und unter dem Link „Bildung in Themen“ auf unter www.kolping-bildung.de im Internet.

