Beruflich Fuß fassen

Main-Tauber-Kreis.Der Berufseinstieg in Deutschland kann eine echte Herausforderung sein. Besonders, wenn man sich in Deutschland nicht so gut auskennt. Um internationale Fachkräfte und internationale Studierende über das Thema Jobeinstieg in Heilbronn-Franken zu informieren, startet das Welcome Center Heilbronn-Franken zusammen mit der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, der Volkshochschule Bad Mergentheim und der Volkshochschule Mittleres Taubertal die Veranstaltungsreihe „Jobcafé – Durchstarten im Main-Tauber-Kreis“. Der erste Termin zum Thema Arbeitsplatzsuche findet am 19. September von 17 bis 19 Uhr in der Agentur für Arbeit in Tauberbischofsheim statt.

Die Idee der Jobcafé-Reihe ist, dass sich internationale Fachkräfte in entspannter Atmosphäre zu verschiedenen Themen rund um den Arbeitseinstieg in der Region Heilbronn-Franken informieren können. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Main-Tauber-Kreis und in der Umgebung ist gut und es gibt viele offene Stellen. Wie aber finde ich die Stelle, die zu mir passt, wo suche ich am besten, welche Informationen stehen in der Stellenausschreibung, lauten Fragen, die sich Interessierte stellen. F. Fleuchaus von der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim gibt Tipps für die effektive Stellensuche.

An folgenden Terminen findet das Jobcafé im Main-Tauber-Kreis statt: 19. September, Thema Arbeitsplatzsuche, 17 bis 19 Uhr, Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 17; 24. Oktober, Thema Schreiben von Bewerbungen; 17 bis19 Uhr, Volkshochschule Bad Mergentheim,Marktplatz 1; 5. Dezember, Thema Praxistraining Vorstellungsgespräch, 17 bis 19 Uhr, Volkshochschule Mittleres Taubertal, Struwepfad 2.

Die Jobcafés sind kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte können sich unter e.wormer@heilbronn-franken.com anmelden. Weitere Informationen z gibt es beim Team des Welcome Centers Heilbronn-Franken und auf der Website www.welcomecenter-hnf.com.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.08.2019