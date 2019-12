Bernhard Withopf für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt

Main-Tauber-Kreis.Es ist schon lange Tradition im Kreisverband Hohenlohe-Franken, dass an der Adventsfeier des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) langjährige Mitglieder mit Jubiläumsurkunden und kleinen Präsenten ausgezeichnet werden. Neben Weihnachtsmusik wurde die adventliche Feier auch mit Weihnachtsgeschichten ausgeschmückt. Kreisverbandsvorsitzender Thomas Weniger überreichte Bernhard Withopf (Tauberbischofsheim) die Urkunde für 60-jährige Mitgliedschaft als Treuegabe des VBE. Bernhard Withopf wurde 1974 Schulleiter an der heutigen Grundschule am Schloss in Tauberbischofsheim – wo er als Bub selbst zur Schule ging – und 1976 Geschäftsführender Schulleiter.

Diese Ämter begleitete er über 20 Jahre bis zu seiner Pensionierung. Darüber hinaus wirkte er als Lehrbeauftragter für das Fach Deutsch, als Fachberater für Grundschuldidaktik sowie als Seminarleiter von Führungsseminaren. Außerdem engagierte er sich in seiner aktiven Dienstzeit auch im VBE-Kreisvorstand sowie als stellvertretender Kreisvorsitzender, wofür ihm Thomas Weniger besonderen Dank aussprach.

Im Anschluss an die Feierlichkeiten trat der Kreisvorstand zusammen, der sich über aktuelle bildungspolitische Themen austauschte. „Insbesondere begrüßen wir, dass sich das Kultusministerium unseren Forderungen nach A 13 als Mindestbesoldung für ausnahmslos alle Schulleitungen anschließen konnte und bei Grundschulen ab einer Schülerzahl von 101 Schülern wieder die Stelle eines Konrektors eingeführt wird“, stellte Kreisverbandsvorsitzender Thomas Weniger, der selbst eine Schule in Krautheim leitet, erfreut fest.

„Nun muss aber auch die Studienzeit für das Primarlehramt von acht auf zehn Semester verlängert werden, damit Grundschulehrkräfte nach A 13 besoldet werden können“, fordert Geschäftsführerin Mirjam Wülk. „Wer gute Qualität will, soll diese auch entsprechend bezahlen. Dies gilt für Grundschullehrer genauso wie für Lehrer anderer Schularten. Da darf man sich nicht wundern, dass das Lehramt als unattraktiv angesehen wird“, bemängelt Vorstandsmitglied Nicole Riegel. Geschäftsführer Sebastian Lutz ergänzte: „Wenn das Land nicht schleunigst gegensteuert, bleibt es im Wettbewerb mit anderen Bundesländern nicht konkurrenzfähig. Mehrere Bundesländer haben auf den Lehrermangel bereits reagiert und bezahlen Grundschullehrkräfte nach A 13.“

Besonders benachteiligt seien jedoch die Fachlehrkräfte und Technischen Lehrkräfte, deren dreijährige Ausbildung nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung an einem Fachseminar erfolgt. Sie würden nach A 9 besoldet und nur wenige Fachlehrer und Technische Lehrer könnten überhaupt nach A 10 befördert werden. „Diese Lehrkräfte dürfen nicht abgehängt werden. Sie leisten an den Schulen hervorragende Arbeit die eine größere Wertschätzung verdient“, fordert der stellvertretende Kreisvorsitzende Simon Kurfeß und drängt auf die baldigen Umsetzungen der Forderungen des VBE: „Einstellung und Anstellung sollen in der Besoldungsgruppe A 10 des Gehobenen Dienstes erfolgen. Die Beförderungsämter sind in der Laufbahnordnung des Gehobenen Dienstes zu regeln und die Beförderung in die Besoldungsgruppe A 11 muss nach vier Jahren erfolgen.“

Außerdem war sich der VBE Kreisvorstand einig, dass die Einführung der neuen Prüfungsordnungen in den Fächern Technik und AES ein Schnellschuss sei und deren Umsetzung und Folgen im Vorfeld nicht durchdacht worden seien. Vor allem die WBS-Projektarbeit im M-Niveau der Realschulen sorge für große Unruhe an den betroffenen Schulen.

„Schwer lösbare organisatorische Probleme (nicht genügend PC Plätze) und erheblicher Unterrichtsausfall bedingt durch die Projektprüfung, stehen in keinem Verhältnis zur Bedeutung dieser Note in einem Nicht-Kernfach“, so Heiko Knebel, stellvertretender Kreisvorsitzender im VBE. Deshalb plädiere der Kreisvorstand dafür, die Projektarbeit aus dem M-Niveau der Realschule wieder herauszunehmen. vbe

