Beratung durch das Welcome Center

Main-Tauber-Kreis.Das Welcome Center Heilbronn-Franken bietet Unternehmen zur Gewinnung und Integration von internationalen Fachkräften jeweils eine offene Sprechzeit pro Monat in Tauberbischofsheim und Wertheim an. Zudem informiert es internationale Fachkräfte und deren Familien rund um die Themen Arbeit, Bildung, Sprache, Ankommen und Wohnen in Deutschland. Auch mit Blick auf das am 1. März im Kraft tretende Fachkräfteeinwanderungsgesetz werden internationale Fachkräfte und Unternehmen über neue Möglichkeiten informiert.

Jeweils am ersten Mittwoch im Monat wird eine offene Sprechzeit von 9.30 bis 12.30 Uhr im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Gartenstraße 1 in Tauberbischofsheim angeboten. An diesen Tagen findet von 13.30 bis 15.30 Uhr die offene Sprechzeit im Rathaus Wertheim (Mühlenstraße 26) statt.

Eine Anmeldung ist wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.

