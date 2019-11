Beliebte Weisen

Igersheim/Niederstetten.Die Musikschule Hohenlohe veranstaltet am zweiten Adventswochenende zwei vorweihnachtliche Konzert.

Der Chor der Musikschule unter Leitung von Hanna Markowski präsentiert sein Programm „Christmas Kum Ba Ya“ am Samstag, 7. Dezember um 17 Uhr im Paul-Gerhardt-Zentrum Igersheim. Adventliche und weihnachtliche Musik vokal und instrumental soll den Zuhörern eine Auszeit bescheren. Dabei erklingen sowohl klassische, bekannte als auch ein bisschen außergewöhnliche Stücke, mal ruhiger aber auch mal etwas peppiger.

Am Sonntag, 8. Dezember um 19 Uhr gibt es in der katholischen Kirche in Niederstetten ein Mitspiel-und Mitsingkonzert. Unter der Leitung von Musikschulleiter Andreas Strasser und Kantor Hermann-Josef Beyer können alle mitmachen. Auf dem Programm stehen bekannte Adventsweisen, die gerne gesungen werden. Auch die Niederstettener Chöre werden sich beteiligen.

Am 8. Dezember findet ab 17.30 Uhr eine Einspielprobe mit allen Instrumentalisten statt. Das Noten-und Textmaterial kann von der Homepage der Musikschule heruntergeladen werden: www.musikschule-hohenlohe.de. Da die Anzahl der Sitzplätze in Niederstetten begrenzt ist eine Voranmeldung, vor allem für Mitspieler, wegen der instrumentalen Aufteilung per Email erforderlich (info@musikschule-hohenlohe.de). mhrb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.11.2019