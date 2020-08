Bastian Farrenkopf ist Landesbester

Main-Tauber-Kreis.Die erfolgreichen Straßenwärter-Auszubildenden aus Baden-Württemberg haben kürzlich ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Unter ihnen sind auch die beiden frisch gebackenen Straßenwärter Bastian Farrenkopf und Justin Väth aus dem Main-Tauber-Kreis. Bei der Abschlussprüfung im Nagolder Ausbildungszentrum der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg mussten sie zuvor unterschiedliche, aber zugleich anspruchsvolle Aufgaben meistern, bevor sie die dreijährige Ausbildung abschließen konnten.

Landrat Reinhardt Frank beglückwünschte beide Mitarbeiter zu dem sehr guten Abschneiden bei den Prüfungen.

Bastian Farrenkopf schloss als Jahrgangsbester in ganz Baden-Württemberg ab.

„Ich bin stolz, solch junge und erfolgreiche Mitarbeiter in meiner Mannschaft zu haben“, sagte der Landrat und wünschte ihnen für den weiteren Berufsweg viel Erfolg und eine stets unfallfreie Zeit. Der Landrat richtete aber auch den Appell an alle Verkehrsteilnehmer, den Fuß vom Gas zu nehmen und Rücksicht zu üben, wenn die Männer in Orange die Lebensadern des Landkreises in einem verkehrssicheren Zustand halten. lra

