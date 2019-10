Basis soll gewichtiges Wort mitreden

„Meine Kirche – eine gute Wahl“ lautet der Slogan für die Kirchenwahl am 1. Advent. Noch werden dringend Kandidaten gesucht.

Main-Tauber-Kreis. Demokratie ist angesagt auch in der evangelischen Kirche. So sind alle Mitglieder der württembergischen Landeskirche aufgerufen zur Kirchenwahl am 1. Advent. Schon 14-Jährige dürfen wählen.

„Wir wollen keine Kirche sein“, betont die

...