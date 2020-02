Auszeit vom Alltagsstress

Bütthard.Aufgrund zahlreicher Nachfragen des Publikums hat sich die Kirchenband „Unterwegs“ entschlossen, ein zusätzliches Konzert am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Bütthard zu spielen. Moderne, neu arrangierte geistliche Lieder und aktuelle Pop-Songs – das ist der abwechslungsreiche Mix, mit dem die Band „Unterwegs“ seit Jahren erfolgreich ist. Die Band hat bereits vier CDs auf den Markt gebracht. Nun gehen die sechs Musiker aus dem Main-Tauber-Kreis spontan nochmal in die Verlängerung, um ihrem Publikum eine weitere Auszeit von der Hektik des Alltags zu ermöglichen. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020