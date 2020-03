Ausbildung von Fachkräften wichtig

Main-Tauber-Kreis.Die Ausbildung von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe stand bei der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses auf der Agenda. Zum dem Thema informierte Bernd Brunner, Abteilungsleiter Erziehung an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) in Bad Mergentheim. An der Bildungseinrichtung sind gegenwärtig 741 Schüler in 35 Klassen. Im Bereich Erziehung sind insgesamt 101 Schüler gemeldet. Ein Grund für die positive Entwicklung sei der Fachkräftemangel in der Branche, welche Einsteigern gute Berufsperspektiven ermögliche. Besonders betonte Brunner die Bedeutung der „praxisorientierten Ausbildung“, die 2020/2021 an der Schule startet. Diese soll eine noch engere Verzahnung von Theorie und Praxis ermöglichen und wird von Beginn an bezahlt. Landrat Reinhard Frank zeigte sich überzeugt von dem neuen Angebot: „Heutzutage brauchen Erzieher mehr Wertschätzung und eine höhere Vergütung.“ Die praxisorientierte Ausbildung sei eine „gute Initiative.“ ses

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020