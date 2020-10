Auf schwierigem Erholungskurs

Odenwald-Tauber.Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim ist im Oktober auf 12 310 gesunken. Das sind 803 Arbeitslose (minus 6,1 Prozent) weniger als im Vormonat, 3195 mehr als im Oktober 2019 (Plus 35,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 auf 3,6 Prozent gesunken. In Baden-Württemberg liegt die Arbeitslosenquote bei 4,3 Prozent.

Wie im Oktober üblich, beenden viele junge Menschen ihre Arbeitslosigkeit wegen Aufnahme einer Ausbildung, eines Studiums oder einer Arbeit. Eine leichte wirtschaftliche Erholung hatte zusätzlich leichte positive Effekte auf Neueinstellungen und Beschäftigung. „Von einer Aufhellung am Arbeitsmarkt möchte ich noch nicht sprechen. Denn die aktuellen Entwicklungen bergen sehr große Risiken. Die Unsicherheit der Betriebe spüren wir auch an den zu-nehmenden Anfragen nach Kurzarbeitergeld“, so Elisabeth Giesen, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Im Oktober wurden 938 neue Arbeitsstellen gemeldet, 21 mehr als im Vormonat (plus 2,3 Prozent), 348 (minus 27,1 Prozent) weniger als im Oktober 2019.

Insgesamt waren 4857 offene Stellen gemeldet, 15 weniger (minus 0,3 Prozent) als im Vormonat, 2.478 (minus 33,8 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.

Das Niveau der Finanzkrise 2008/2009 sei bisher aber nicht erreicht. Im Oktober 2009 lag die Arbeitslosenquote bei 4,5 Prozent, jetzt liegt sie bei 3,6 Prozent.

Kurzarbeit

Das Instrument der Kurzarbeit wird nach wie vor von vielen Betrieben intensiv genutzt. Viele Mitarbeitende gehen daher nicht in gewohntem Umfang ihrer Beschäftigung nach. „Mit passender Unterstützung für Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen kann diese Zeit gezielt zur Qualifizierung genutzt werden. Denn auch im Rahmen der Kurzarbeit gibt es über die Arbeitsagentur für Unternehmen und Mitarbeitende finanzielle Unterstützung bei der Weiterbildung. Und das funktioniert auch mit digitalen Lernformen“, sagt Elisabeth Giesen.

Seit März sind bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 5881 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von insgesamt 108 424 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 74 Anzeigen für 2836 Personen.

Im Main-Tauber-Kreis sind seit März 1514 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von 28 627 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es zehn Anzeigen für 566 Personen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis sind seit März 1473 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von insgesamt 20 575 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 22 Anzeigen für 785 Personen.

Im Landkreis Schwäbisch Hall sind seit März 1833 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von insgesamt 32 339 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 26 Anzeigen für 639 Personen.

Im Hohenlohekreis sind seit März 1061 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von 26 883 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 16 Anzeigen für 846 Personen.

Main-Tauber-Kreis

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent (Vormonat 3,8 Prozent). Im Oktober waren 2708 Menschen arbeitslos gemeldet, 246 oder 8,3 Prozent weniger als im Vormonat und 726 (36,6 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 653 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 898 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 332 Stellen gemeldet (Oktober 2019: 324), 45 oder 11,9 Prozent weniger als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1510; 36,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Neckar-Odenwald-Kreis

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,9 Prozent (Vormonat 4,1 Prozent). Im Oktober waren 3194 Menschen arbeitslos gemeldet, 180 oder 5,3 Prozent weniger als im Vormonat, 666 (26,3 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 694 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 880 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 160 Stellenangebote gemeldet (Oktober 2019: 189), 37 oder 30,1 Prozent mehr als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten liegt bei 636; 43,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Schwäbisch Hall

Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt die Arbeitslosenquote bei 3,4 Prozent (Vormonat 3,7 Prozent). Im Oktober waren 3989 Menschen arbeitslos gemeldet, 292 oder 6,8 Prozent weniger als im September und 991 (Plus 33,1 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 842 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, und 1122 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 366 Stellen gemeldet (Oktober 2019: 562), 42 oder 13,0 Prozent mehr als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 1811; 29,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Hohenlohekreis

Im Hohenlohekreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent (Vormonat 3,7 Prozent). Im Oktober waren 2419 Menschen arbeitslos gemeldet, 85 oder 3,4 Prozent weniger als im September und 812 (50,5 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 540 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, und 618 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 80 Stellen gemeldet (Oktober 2019: 211), 13 oder 14,0 Prozent weniger als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten insgesamt lag zum Stichtag bei 900; 29,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020