Auf den Spuren bedeutender Künstler

Main-Tauber-Kreis.Das „Liebliche Taubertal“ bereitet sich auf die Rückkehr des touristischen Lebens vor.

Ein Aufenthalt kann mit der Besichtigung von Werken bedeutender Künstler verbunden werden. Hierzu steht die Broschüre „Kunst und Kultur im Taubertal“ zur Verfügung.

Das „Liebliche Taubertal“ von Rothenburg ob der Tauber bis Freudenberg am Main bietet mit seiner naturbelassenen Landschaft sowie seinen prächtigen Bauwerken und Sehenswürdigkeiten einen Kulturraum par excellence.

Besonders Kunst- und Geschichtsliebhaber finden eine Fülle von kulturellen Schätzen. Neben den Burgen, Schlössern, Klöstern, Kirchen und Museen gehören hierzu die Kunstwerke, die von den international bekannten Künstlern Tilman Riemenschneider, Balthasar Neumann und Matthias Grünewald geschaffen wurden. Ihre Werke genießen Weltruf.

Hinzu kommen wertvolle Zeugnisse von regionalen Künstlern, beispielhaft von Thomas Buscher, Friedrich Herlin oder Johann Adam Remele.

„Diese Kunstwerke sind in der Broschüre ‚Kunst und Kultur im Taubertal’ zusammengefasst und geben jedem interessierten Gast eine informative Übersicht“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.

In dem Heft sind beispielsweise die Altäre von Tilmann Riemenschneider in der St.-Jakobskirche in Rothenburg ob der Tauber oder in der Herrgottskirche in Creglingen beschrieben.

Ebenso wird auf die Stuppacher Madonna im gleichnamigen Teilort von Bad Mergentheim oder auf die Tauberbrücke in Tauberrettersheim von Balthasar Neumann eingegangen.

Weitere Werke dieser Künstler sind in dem Nachschlagewerk aufgelistet. Ein besonderes Juwel in dieser Aufzählung ist Kloster Bronnbach, welches im Josephsaal Werke von Johann Adam Remele präsentiert.

Im gleichen Atemzug zu nennen sind auch Balthasar Katzenberger, der Deckenmaler im Schloss Weikersheim, oder Thomas Buscher, der Akzente im sakralen Bereich setzt. Genannt werden zudem die Urpharer Meister in der Jakobuskirche in Urphar und die Burg Gamburg mit ihren wertvollen Malereien.

„Zur Vorbereitung empfehlen wir, sich entsprechend zu informieren und auch die jeweiligen Öffnungszeiten zu erfragen“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig weiter.

Aufgrund der nach wie vor bestehenden Kontakteinschränkungen durch die Corona-Krise sollte jeder Besuch des Ausflugzieles entsprechend vorbereitet werden.

Hierzu bietet die Broschüre „Kunst und Kultur im Taubertal“ einen Leitfaden.

