Artenschutz nur mit Landwirten sinnvoll

MdL und CDU-Fraktionsvorsitzender Professor Dr. Wolfgang Reinhart inizierte einen Informationsaustausch mit lokalen Vertretern der landwirtschaftlichen Verbände und Betroffenen.

Distelhausen. Das Volksbegehren „Artenschutz – Rettet die Bienen“ wird im Moment kontrovers diskutiert. Vor allem von Landwirten, Winzern und Obstbauern kommt viel Kritik an den im Volksbegehren aufgeführten Regelungen. „Diese bedeuten den Tod unserer Betriebe“, hört man immer wieder von Praktikern, aber auch, dass die Forderungen weit über das Ziel hinausschießen.

Um sich von den betroffenen Menschen, deren Existenz an den Auswirkungen des Volksbegehrens hängen könnte, aus erste Hand zu informieren, veranstaltete MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart für genau diese einen Gesprächsabend im kleinen Amtshotel in Distelhausen. Die Sitzplätze reichten fast nicht aus, so viele Personen wollten ihre Sichtweise der Dinge vorbringen.

Alternativkonzept nötig

Zu Beginn des Abends stellte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion klar, dass eine Alternative zu dem im Rahmen des Volksbegehrens vorgelegten Gesetzentwurf notwendig ist. Er jedenfalls lehne es in der jetzigen Form ab. Die bestehenden Bedenken könnten nicht länger ignoriert werden, so Reinhart.

Die Überschrift sei bereits irreführend. Es gehe nicht um Biene oder Bauer. Viel mehr gelinge Artenschutz nur gemeinsam. Er plädierte deshalb für ein verbessertes, erweitertes Alternativkonzept. Deshalb will er, dass die Landtagsfraktion und die Landesregierung im Falle der Behandlung im Landtag einen eigenen Gesetzentwurf dem jetzigen Begehren gegenüberstellen, der Maß und Mitte beinhalte.

Die Argumente der betroffenen Verbände werde er bereits an diesem Dienstag in Stuttgart mit Fraktion und Regierung besprechen. Gerade ein völliges Pflanzenschutzverbot in Schutzgebieten sei indiskutabel, da in vielen Teilen des Landes Weinbau, Obstanbau in den Streuobstwiesen und auch landwirtschaftliche Nutzung unmöglich gemacht würden. Reinhart: „Wir wollen auch in Zukunft Obst vom Bodensee und Taubertal genießen und nicht aus Neuseeland“.

Weitere Aspekte ansprechen

Auch müssten weitere Themen wie Schottergärten, Grünflächen in Städten und in Gewerbegebieten, eine insektenschonende Beleuchtung, der Pestizideinsatz bei Verkehrsflächen und vor allem die Unterstützung von den Landnutzern bei der Umsetzung von Maßnahmen in einem Lösungsvorschlag enthalten sein, forderte Reinhart. Ebenso könnte die Idee: „Jeder Gemeinde ihr Biotop“ einen großen Anteil beim Artenschutz leisten. Auch müsse es ein zentrales Anliegen sein, den Ökolandbau so zu fördern, dass die Absatzmärkte dieses Wachstum auch auffangen können, so Reinhart

Hier gab ihm der Vertreter des Nabu, Dr. Heinrich, recht, der gleichzeitig bei Biogasanlagen den vermehrten Gebrauch der blühenden Silvie-Pflanze statt nur Mais forderte.

Winzer besonders betroffen

Ganz besonders betroffen sind die Winzer. Die Forderung nach dem Verzicht auf alle Pflanzenschutzmittel in Landschaftsschutzgebieten würde viele Betriebe ruinieren. Schon heute wird weniger Pflanzenschutzmittel im Weinberg eingebracht, als noch vor 20 Jahren. Nur nach den strengen Empfehlungen der staatlichen Stellen wird punktuell gespritzt, bestätigt Karl-Heinz Sack, der Vorsitzende der Winzer im Main-Tauber-Kreis. Im württembergischen Teil werde auf 220 Hektar Wein angebaut, davon liegen 218 Hektar in einem Landschafschutzgebiet. Im badischen Teil sind es immerhin noch 45 Prozent. Michael Braun, der Geschäftsführer der Becksteiner Winzer, wurde noch deutlicher. Hier liegen 150 Hektar der Rebfläche in Landschaftsschutzgebieten. „Wenn es so kommt wie geplant, wird die Fläche nicht mehr bewirtschaftet werden können“, ist er sich sicher. „Lesegut mit Pilzbefall werden und können wir nicht verarbeiten“. Vor allem die Formen des Mehltau seien auf natürlichen Wegen nicht behandelbar. Hier sei Pflanzenschutz notwendig.

Vorbild Landschaftspflegeverband

Positiv sei der Landschaftspflegeverband für die Region, fanden alle Beteiligten. Hier würden aus der Bewirtschaftung herausgenommene Flächen mit Mitteln des Staates und der Kommunen gepflegt, so dass die Artenvielfalt wieder zunimmt. „In diesem Jahr hatten wir im Laudaer Altenberg wieder mehr Schmetterlinge“, so Sack. Dies führt er auf die Maßnahmen des Landespflegeverbands zurück.

Dies könne allerdings keine Dauerlösung sein, fanden auch die Landwirte, denn dort, wo der Verband tätig wird, habe vorher Landwirtschaft stattgefunden. Nur aufgelassene Flächen würden versorgt und die Zunahme zeige, dass immer weniger Landwirte bereit seien, die Mühen des Alltags mit den bürokratischen Hürden auf sich zu nehmen.

Reinhard Friedrich machte deutlich, dass auch der Rückgang der Viehhaltung für einen Rückgang der Insekten gesorgt habe. Kuhdung oder Pferdemist lasse viele Insekten leben. „Wo der nicht mehr vorhanden ist, sterben auch die Insekten“, so die einfache Feststellung.

Außerdem ging er auf die Vernetzung der Lebensmittelversorgung ein. „Wenn bei uns weniger produziert wird, muss es teuer importiert werden.

Dies könne nicht die Lösung sein, dass in den Regenwäldern riesige Flächen vernichtet werden, damit die Erträge als Ersatz für bei uns verloren gegangener Anbauflächen eingeführt werden müssen.“ Aus diesem Grund habe der Bauernverband einen Volksantrag mit zehn Forderungen als Gegenpol zum Volksbegehren gestellt.

Mit- statt Gegeneinander

Wichtig sei die „Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft“ und nicht ein Gegeneinander. Die Blühstreifen seien stark diskutiert worden, doch mittlerweile habe man erkannt, dass sie eine erfolgreiche Möglichkeit sind, um die Artenvielfalt zu erhöhen.

Von Seiten der Imker kam dabei die Anregung, nur heimische Samen zu verwenden und nicht Blühmischungen aus China oder Russland.

Um einmal Auswirkungen von Gesetzen deutlich zu machen, wurde angeführt, dass die Landwirte in den vergangenen 20 Jahren wesentlich zur Verringerung der Nitratwerte im Grundwasser beigetragen haben, durch die neue Düngeverordnung nun aber wieder mehr Nitrat auf die Böden ausgebracht werden dürfe. Man wolle es zwar nicht, aber neue Verordnungen auf EU-Ebene wären nicht immer hilfreich. Rund 3000 Hektar Blühstreifen wurden bisher geschaffen, eine bessere Vernetzung der Flächen wäre allerdings wünschenswert, so eine Forderung der Imker.

Die beiden Verbände aus Baden und Württemberg seien sich einig, dass das Volksbegehren in der derzeitigen Form nicht unterstützt werden kann. Wertvoller sei ein Kompromiss, der der Landwirtschaft Raum gibt, aber auch die Interessen der Imker berücksichtigt. „Wir sehen die Landwirte als Partner“.

Auch die Verbände der Erwerbsgartenbauer und der Landschaftsbauer sind gegen den derzeitigen Entwurf des Volksbegehrens, obwohl es sie im Endeffekt nur wenig trifft. Doch der Verstand sage ihnen, dass es so nicht gehen kann.

Kluger Umweltschutz das Ziel

Dr. Reinhart fühlte sich nach dem Informationsaustausch, ermutigt von den Beiträgen am Abend und mit neuen Argumenten versorgt, für das Spitzengespräch mit dem Ministerpräsidenten, dem Umweltminister, dem Landwirtschaftsminister sowie seiner Fraktion in Stuttgart. Er versprach die Interessen des Landes, aber auch seiner Heimat im Sinne eines klugen Umweltschutzes und Artenschutzes rasch einzubringen und bedankte sich für den regen, sachkundigen und fairen Austausch, dem auch zahlreiche Bürgermeister beiwohnten.

