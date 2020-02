Arbeitslosenzahlen sinken im Februar

Odenwald-Tauber.Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim ist im Februar leicht gesunken. Insgesamt sind 10 273 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 200 Arbeitslose (minus 1,9 Prozent) weniger als im Vormonat, 1004 mehr als im Februar 2019 (plus 10,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 auf 3,0 Prozent gesunken. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 3,5 Prozent.

„Ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Februar ist in den letzten Jahren zu einer normalen Entwicklung geworden. Daran änderten auch die aktuelle wirtschaftliche Lage und die politischen Unsicherheiten nichts“, so Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Bis auf den Personenkreis der unter 25-jährigen ging die Arbeitslosigkeit bei allen anderen – wie zum Beispiel den Langzeitarbeitslosen, Älteren und Schwerbehinderten – zurück.

Einstellungsbereitschaft

„Der leichte Anstieg bei den Jüngeren im Februar ist üblich. Ausbildungen mit einer Dauer von zweieinhalb und dreieinhalb Jahren sowie Nachprüfungen sind im Februar abgeschlossen. Da es nicht immer mit der nahtlosen Übernahme oder eines Stellenwechsels klappt, erfolgt eine Arbeitslosmeldung von kurzer Dauer“, führt Agenturleiterin Käppel an.

Die Einstellungsbereitschaft der Betriebe hat im Februar wieder etwas Fahrt aufgenommen. Im Februar wurden 1507 neue Stellen gemeldet, 552 mehr als im Vormonat (plus 57,8 Prozent), 602 (minus 28,5 Prozent) weniger als im Februar 2019. Insgesamt waren 5642 offene Stellen gemeldet, 332 mehr (plus 6,3 Prozent) als im Vormonat, 2165 (minus 27,7 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.

„Fachkräfte sind gesucht. Und mit einer abgeschlossenen Ausbildung schafft man sich die beste Grundlage für die Zukunft und weitere Karriereschritte in Richtung Meister, Techniker oder in ein anschließendes Studium“, so Karin Käppel. In diesem Zusammenhang weist sie auf die bundesweite Woche der Ausbildung hin, an der sich auch die Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim beteiligt.

Ausbildung ist aber nicht nur Thema für Schulabgänger, sondern ebenso für berufliche Wiedereinsteiger, für Studienabbrecher oder für Frauen und Männer mit Ausbildung, die lange berufsfremd gearbeitet haben.

„Wir bieten umfassende Beratungs- und Unterstützungsangebote auf dem Weg zum beruflichen Ziel an- unabhängig von Alter und beruflicher Vorbildung, ob arbeitslos oder beschäftigt. Und die Beratung und Förderung Beschäftigter in den Unternehmen wird in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen“, ist die Agenturleiterin überzeugt.

Main-Tauber-Kreis

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,1 Prozent (Vormonat 3,1 Prozent). Im Februar waren 2393 Menschen arbeitslos gemeldet, sieben oder 0,3 Prozent weniger als im Vormonat und 381(18,9 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 702 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 712 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 556 Stellen gemeldet (Februar 2019: 654). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1740 (37,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Neckar-Odenwald-Kreis

Im Neckar-Odenwald-Kreis beträgt die Arbeitslosigkeit 3,5 Prozent (Vormonat 3,5 Prozent). Im Februar waren 2854 Menschen arbeitslos gemeldet, sieben oder 0,2 Prozent mehr als im Vormonat, 313 (12,3 Prozent) mehr als im Februar 2019. 714 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 712 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 188 Stellenangebote gemeldet (Februar 2019: 379). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 717 (45,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Schwäbisch Hall

Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt die Arbeitslosenquote bei 2,9 Prozent (Vormonat 3,0 Prozent). Im Februar waren 3339 Menschen arbeitslos gemeldet, 138 oder 4,0 Prozent weniger als im Januar und 182 (Plus 5,8 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 929 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, und 1068 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 656 Stellen gemeldet (Februar 2019: 721), 259 oder 65,2 Prozent mehr als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 2213 (8,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Hohenlohekreis

Im Hohenlohekreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,5 Prozent (Vormonat 2,6 Prozent). Im Februar waren 1687 Menschen arbeitslos gemeldet, 62 oder 3,5 Prozent weniger als im Januar und 128 (8,2 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 475 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, und 530 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 107 Stellen gemeldet (Februar 2019: 355), 76 oder 41,5 Prozent mehr als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten insgesamt lag zum Stichtag bei 972 (25,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020