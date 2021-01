AOK schließt Kundencenter in Weikersheim

Weikersheim.Die AOK Heilbronn-Franken „wird ihren Standort in Weikersheim bis spätestens 31. Mai dieses Jahres endgültig schließen“, heißt es auf Anfrage der FN-Redaktion seitens der Pressestelle der Krankenkasse in Heilbronn. Die Betreuung der Versicherten aus dem Raum Weikersheim übernehme das Kundencenter in Bad Mergentheim. Anlass für die Schließung sei „das geringe Beratungsaufkommen in Weikersheim“.

