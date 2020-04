Anträge stellen

Main-Tauber-Kreis.„Seit vielen Jahren haben die Mittel aus dem Städtebauförderprogramm im Landeshaushalt zahlreiche wichtige Projekte im Kreis ermöglicht“, so MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der jetzt beginnenden neuen Antragsperiode für die Fördermittel. Ab sofort können Kommunen wieder bis 1. Oktober Anträge für die Städtebauförderung stellen. Das stetig weiterentwickelte Programm bietet Möglichkeiten durch zahlreiche Schwerpunkte der Förderung, neben Wohnraumförderung steht besonders die Aktivierung von Flächen und leerstehenden Immobilien im Zentrum.

Ebenso können wichtige Gemeinschaftseinrichtungen geschaffen werden und das gewohnte städtebauliche Umfeld für die Bürgerinnen und Bürger erhalten werden.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise sei es wichtig, dass Innenstädte auch künftig attraktiv gestaltet werden könnten und so ein verlässliches Umfeld für den derzeit in Mitleidenschaft gezogenen Einzelhandel bilden. Allein aus dem Landeshaushalt stehen hierfür im kommenden Jahr 155 Millionen Euro zur Verfügung, die zusätzlich durch einen noch festzulegenden Betrag aus dem Bundeshaushalt ergänzt werden.

2019 etwa setzte der Kreis dank insgesamt über 15,5 Millionen Euro folgende Projekte umsetz: Innenstadtsanierung in Boxberg und Freudenberg, Konversionsgelände Külsheim und Tauberbischofsheim, Ortskerne Grünsfeld und Igersheim.

„Ich rufe die Städte und Gemeinden im Kreis auf, sich auch in dieser Runde wieder für die Fördermittel zu bewerben, um auch in Zukunft die Attraktivität des ländlichen Raumes zu wahren und zu steigern. Hier ist jeder investierte Euro sicher angelegtes Geld in die Zukunft der Bürgerinnen und Bürger der Region“, so Reinhart abschließend.

Die Antragsunterlagen für die Städte und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis sind im Internet unter www.stadterneuerung-bw.de abrufbar. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020