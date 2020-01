Angebote garantieren jede Menge gute Weiterbildung

Tauberbischofsheim.Die Volkshochschule Mittleres Taubertal bietet im Januar wieder viele Kurse zum Ausprobieren, zum Nachdenken und Austauschen – kurzum jede Menge gute Weiterbildung.

Ein Kinder-Tanzkurs ab Mittwoch, 15. Januar, unterstützt die Kleinen im Alter von vier bis sechs Jahren von 15.45 bis 16.45 Uhr in der vhs sowie die Größeren von sechs bis neun Jahren von 16.55 bis 17.55 Uhr in der vhs darin, ihre natürlichen Sinne zu entfalten und den Ausdruck sowie die Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit zu stärken.

Für alle Fans von Elsa, Anna und dem lustigen Schneemann Olaf aus dem weltberühmten Kinofilm „Die Eiskönigin“ wird im neuen Jahr ein spezielles Kinder-Tanz-Musical stattfinden. Dieses beginnt am Dienstag, 14. Januar, 16 bis 17.30 Uhr und findet über 8 Termine im vhs-Gebäude statt.

Kurse wie Steptanz als Workshop am Samstag, 25. Januar, 14 bis 17.30 Uhr, vhs-Gebäude, oder Zeitgenössischer Tanz sechs Mal ab Montag, 20. Januar, 19 bis 20.30 Uhr, vhs, richten sich an Erwachsene, die Lust auf Bewegung und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper haben.

Mit einem Kurs aus dem Gesundheitsangebot werden Fitness und körperliches Wohlbefinden zum Start ins neue Jahr gefördert. Der Qi Gong-Kurs startet am Mittwoch, 15. Januar, und wird an sechs Terminen von 16 bis 17 Uhr im vhs-Gebäude durchgeführt. Am gleichen Tag beginnen die Kurse „Kraft und Entspannung für die Wirbelsäule“ acht Mal von 18 bis 19 Uhr in der Turmberg-Schule in Königshofen sowie „Fitness Yoga & Stretching“ zehn Mal in der Sporthalle am Wört in Tauberbischofsheim.

An zehn Donnerstagen ab den 16. Januar findet der Kurs „Bodyforming und Stretching“ von 19 bis 20 Uhr im vhs-Gebäude statt. Um das Thema Selbstverteidigung mit Alltagsgegenständen für Frauen geht es einem Kurs, der an zwei Montagen ab 20. Januar von 9.50 bis 11.50 Uhr in der Sporthalle am Wört in Tauberbischofsheim und an zwei Freitagen ab 24. Januar von 19 bis 21 Uhr in der Stadthalle in Grünsfeld stattfindet.

Die kulinarischen Kochkurse im Januar werden in der Küche der Gemeinschaftsschule in Lauda durchgeführt. Beim Kurs „Sushi – selbst leicht herzustellen“ werden eine Anleitung und die Basics zur Herstellung von vielen Variationen dieser japanischen Köstlichkeit vermittelt. Dieser Kurs findet am Samstag, 18. Januar. von 16 bis 20 Uhr statt. Am Freitag, 31. Januar. von 17 bis 21.30 Uhr wird das Brotbacken wie zu Großmutters Zeiten nach traditioneller Art und Weise ganz ohne chemische Zusätze gezeigt.

Für die nächste Sommerreise oder den Beruf werden verschiedene Sprachkurse angeboten, in denen Sprachkenntnisse erlernt und vertieft werden. Der Englisch-Kurs „Business Communication Part II - B1-C1“ findet statt am Freitag, 17. Januar. und am Samstag, 18. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr im vhs-Gebäude. Die vhespresso Kurse werden in Kleingruppen durchgeführt, um einen intensiven und schnellen Lernerfolg erzielen zu können.

Der Russisch-Kurs beginnt am Mittwoch, 15. Januar, von 18.30 bis 20.25 Uhr im Matthias-Grünewald-Gymnasium. Der Kurs „Business English C1“ finden statt an sieben Samstagen ab 18. Januar von 13 bis 15 Uhr im vhs-Gebäude. An zehn Terminen ab Donnerstag, 23. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr wird ein Englisch-Kurs für Wiedereinsteiger A1 im Matthias-Grünewald-Gymnasium durchgeführt. Diese vhespresso Kurse können nach den individuellen Wünschen der Kursteilnehmer ausgerichtet werden.

Aktuelle EDV-Kurse erstrecken sich von IT-Grundlagen über Aufbaukurse bis hin zu speziellen Software-Anwendungen sowie dem Bedienen von Smartphones und dem Surfen im Internet. Grundsätzlich finden alle EDV-Kurse in den modern eingerichteten Räumen im vhs-Gebäude statt. Der Kurs „Microsoft: Erste Schritte am PC“ richtet sich an Anfänger und beginnt am Montag, 20. Januar, von 19 bis 21.15 Uhr an acht Terminen. Am Samstag, 25. Januar, von 8.30 bis 12.15 Uhr wird der Kurs „Hilfe, wo ist meine Datei?“ stattfinden.

Um die Grundlagen von Excel 2016/2019 zu erlernen, wird ein Kurs ab Dienstag, 21. Januar, von 19 bis 21.30 Uhr an fünf Terminen angeboten. Fortgeschrittene Nutzer können an einem Aufbaukurs Excel 2016/2019 an vier Donnerstagen ab 23. Januar von 18 bis 21.10 Uhr teilnehmen. Bei der EDV-Schulung „Laptop und Smartphone kompakt“ werden in einer Kleingruppe Themen wie beispielsweise Systempflege, Datensicherung und Ordnerstruktur behandelt, wobei auch individuelle Wünsche der Teilnehmer beim Kurinhalte berücksichtigt werden können. Diese EDV-Schulung findet an zwei Freitagen ab 17. Januar von 16 bis 19 Uhr statt. Der Grundkurs „CMS Contao 4.x“ ist für Anwender dieser Software gedacht und wird an zwei Samstagen ab 18. Januar von 9.30 bis 16.30 Uhr durchgeführt. Für neue Besitzer eines Apple-Smartphones wird am Donnerstag, 23. Januar, von 18 bis 21 Uhr der Kurs „iPhone-Einstieg“ angeboten. Die Internet-Werkstatt findet ab Mittwoch, 15. Januar, von 18 bis 21.10 Uhr an vier Terminen in der Dorothea-von Rieneck-Schule in Grünsfeld statt. Der Vortrag „Mobile Wege ins Internet – Tipps und Beratung“ kann am Donnerstag, 23. Januar, von 19 bis 21.15 Uhr im Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda besucht werden.

Im Januar finden Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen statt, in denen interessante Informationen vermittelt werden. Um das Thema Zeit geht es bei den Vorträgen „Der Zeitmanagement-Kurzcheck: Wo Sie stehen und wie Sie sich verbessern“ am Samstag, 18. Januar, und „Zeitkompetenz entwickeln mit dem Strategieplaner für Zeit und Persönlichkeit“ am Samstag, 25. Januar. Beide Vorträge finden jeweils von 10 bis 13 Uhr im vhs-Gebäude statt. Beim langen Abend am Dienstag 28. Januar, von 19.30 bis 21.45 Uhr im Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda wird von den „Windsors – Glanz und Tragik einer fast normalen Familie“ berichtet. Der Vortrag „Ihre Gesundheit fängt am Schlafplatz an“ wird am Mittwoch, 29. Januar, von 19 bis 21 Uhr im Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda veranstaltet. Eine Informationsveranstaltung zum Datenschutz richtet sich an Vereine und kleine Betriebe und wird am Mittwoch, 29. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr im vhs-Gebäude stattfinden.

Als Geschenk können vhs-Gutscheine für Kurse und Veranstaltungen oder als Geldbetrag erworben werden. Interessenten können sich an die Geschäftsstelle der vhs wenden: Telefon 09341/896800 oder per Mail an info@vhs-mt.de.

