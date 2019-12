An der Umsetzung hapert es noch

Main-Tauber-Kreis.Skeptisch äußerte sich Rainer Moritz (Bündis90/Die Grünen) zur Umsetzung des einhellig beschlossenen Klimaschutzkonzepts. Der Fahrplan habe eine Kampagne zur Nutzung der Solarenergie, mehr Klimaschutz für Unternehmer und Großverbraucher, Klimaschutz im Wald, ein Mobilitätszentrum in Lauda oder LED in der Straßenbeleuchtung vorgesehen. „In der Umsetzung hapert es leider auf ganzer Linie“, so Moritz. Ohne Klimaschutzmanager, wie beim Start des Projekts von den Bündnisgrünen gefordert, gehe es nicht. Er bezeichnete das Jahr 2019 als verlorenes Jahr für den Klimaschutz im Kreis. Als wünschenswert erachtete er zudem, sich ein Beispiel an den Nachbarlandkreisen zu nehmen, die das Laben „Bioregion“ hätten.

Ute Schindler-Neidlein mahnte ebenfalls die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts an. Außerdem spiele bei diesem Thema die Landwirtschaft eine große Rolle, bei der vieles beachtet und umgesetzt werden müsse. Immerhin flössen 29,4 Millionen Euro pro Jahr an Subventionen in den Landkreis, was 1859 Euro pro Betrieb und Monat seien.

Klaus Kornberger (Freie Wähler) stellte für seine Fraktion fest, dass diese die Selbstverpflichtung des Landkreises schätze, sich bei den Investitionen an den Vorgaben der Nachhaltigkeit und der Energieeffizienz zu orientieren.

Manfred Schaffert (CDU) lobte die geplante Solardachinitiative auf kreiseigenen Gebäuden sowie die energetischen Sanierungen. Als weitere Ideen führte er eine Dokumentation über die Zielmarken für eine klimaneutrale Kreisverwaltung sowie Aktionen des Abfallwirtschaftsbetriebs zur Abfallvermeidung an. Positiv sei auch ein geplantes Gespräch mit der Landwirtschaft, um Klimaziele zu definieren. hvb

