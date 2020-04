Als Bindeglied und Lotse aktiv tätig

Auch während der Coronakrise setzt der VdK in Tauberbischofsheim seine Beratungsangebote in Bereichen des Sozialrechts fort – allerdings vorläufig ausschließlich per Telefon, E-Mail oder Fax.

Main-Tauber-Kreis. Die Beratung und Vertretung von Mitgliedern in Sozialrechtsfragen zählt zu den Kernkompetenzen des Sozialverbandes VdK, der mit inzwischen deutschlandweit über zwei Millionen Mitgliedern schon lange der größte Sozialverband ist. Seit knapp 70 Jahren erledigen erfahrene Sozialrechtsreferenten allein in Baden-Württemberg alljährlich mehrere tausend Verfahren und erstreiten Millionenbeträge an Nachzahlungen für die VdK-Mitglieder.

55 Mitarbeiter in Aktion

Aktuell sind in den 36 baden-württembergischen VdK-Geschäftsstellen 55 Mitarbeiter in der Sozialrechtsberatung im Einsatz. Nach Angaben von Bernhard Gschwender, Geschäftsführer des Bezirksverbandes Nordbaden, wurden im vergangenen Jahr rund 13 600 Rechtsverfahren begonnen, von denen 12 232 erledigt wurden. Dabei habe es sich überwiegend um Widerspruchs-, Klage- oder Berufungsverfahren gehandelt. Bei einer Erfolgsquote von 35,1 Prozent habe man für die Klienten 7,94 Millionen Euro erstreiten können.

Auch die Zahlen und Erfolge der VdK-Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim, die Hauptsitz für die beiden Verbände im Main-Tauber-Kreis (Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim) ist, sind beachtlich: Dort wurden 2019 von 700 begonnenen Verfahren 681 mit einer Erfolgsquote von 38 Prozent abgeschlossen, wobei etwa 360 000 Euro gewonnen wurden. Hauptverantwortliche dafür sind in den beiden Kreisverbänden die Sozialrechtsreferentin Olga Klein und Sozialrechtsreferent Albrecht Zentgraf.

Tätigkeitsfelder sind nicht nur der Prozessbeistand, der ausschließlich Mitgliedern vorbehalten ist, sondern auch Rechtsberatungen im Vorfeld, die in vereinfachter Form als Erstberatung auch für Nichtmitglieder möglich sind, bevor diese sich für eine Mitgliedschaft entscheiden. Landesweit hätten laut Gschwender im Vorjahr 38 400 Personen in einer der VdK-Geschäftsstellen im Rahmen einer Erstberatung vorgesprochen. Im Main-Tauber-Kreis seien über 2500 Einzelgespräche vor Ort erfolgt – Telefon- oder E-Mail-Kontakte nicht eingerechnet.

Als Themenbereiche bei den sozialrechtlichen Streitverfahren nannte der nordbadische Bezirksgeschäftsführer die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - Schwerbehindertenrecht (Sozialgesetzbuch – SGB IX) mit einem Anteil von 40 Prozent, Rentenversicherung (SGB VI – 30 Prozent), Krankenversicherung (SGB V – zehn Prozent), Pflegeversicherung (SGB XI) und Unfallversicherung (SGB VII – jeweils fünf Prozent). Streitfälle bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), bei Arbeitslosigkeit (SGB III) oder der Sozialhilfe (SGB XII) schlugen mit insgesamt zehn Prozent zu Buche.

Kein Publikumsverkehr

Derzeit können aufgrund der Coronavirus-Krise jedoch Beratungen ausschließlich per Telefon, E-Mail oder Fax durchgeführt werden, da die VdK-Geschäftsstellen zum Schutz sowohl der Mitarbeiter als auch der Ratsuchenden keinen Publikumsverkehr am Ort haben sollen und dürfen.

„Diese Situation ist vor allem für ältere Menschen, die einen nicht unerheblichen Teil unserer Mitglieder ausmachen, im Bedarfsfall erschwerend, aber bislang funktionieren die Beratungen weiterhin“, berichtet der Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim, Kurt Weiland.

Dazu trage bei, dass viele der auch älteren Personen selber technisch gut ausgerüstet seien oder jedoch Unterstützung von Angehörigen erhielten.

„Telefonkontakte sind in der Regel einfach, jedoch für die Übersendung von Unterlagen, die wir für eine weitere Prüfung, Beratung und Vorgehensweise benötigen, sind digitale Medien wie E-Mail oder Fax fast unerlässlich“, betont er. Zwar sei grundsätzlich auch ein Versand per „gelber“ Post möglich, allerdings dauere dieser länger, was vor allem in Abhängigkeit von Fristen und Zeitdruck gegebenenfalls einen Engpass darstellen könnte.

Es wird angenommen

„Es wird von den Menschen angenommen und akzeptiert, dass sie derzeit nicht in der Geschäftsstelle vorsprechen können“, resümiert Weiland. „Zugleich müssen wir auf Anforderungen und Anfragen reagieren sowie Ängste beruhigen. Zumal auch bei Arbeitsagenturen, Job-Centern oder Leistungsträgern Kontakte nicht im persönlichen Gespräch möglich sind, fühlen sich Betroffene momentan etwas abgeriegelt“.

„Der Sozialverband VdK deckt die gesamte Palette des Sozialrechts ab – das macht unseren einzigartigen Erfolg aus. Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter absolute Spezialisten, die aufgrund ihrer Professionalität hohe Anerkennung bei Behörden, Sozialträgern, Gerichten und weiteren Sozialeinrichtungen genießen“, unterstreicht Werner Raab, Vorsitzender des Bezirksverbandes Nordbaden und stellvertretender Vorsitzende des VdK-Landesverbandes Baden-Württemberg.

„Unsere hauptamtlichen Juristen beraten die Menschen nicht nur bei der Antragstellung, sondern vertreten sie auch in Widerspruchs- oder Klageverfahren vor den Sozialgerichten bis hin zum Bundessozialgericht“. „Wir sehen uns als Kreisverband speziell auch in der jetzigen Coronakrise als Bindeglied und Lotse zwischen Mitgliedern, Ratsuchenden, Hauptamt und Behörden“, hebt Weiland hervor.

„Dabei wollen wir zeigen, dass wir nicht nur in rechtlichen Sozialfragen für die Bürger da sind, sondern ebenfalls in sozialen Belangen wie etwa mit Hilfsleistungen für Einkäufe“. Zudem sehe der VdK-Kreisverband eine Aufgabe darin, mit Rundschreiben Ortsverbände zu animieren, sich an Aktionen anzuschließen oder eigene Initiativen aufzubauen.

