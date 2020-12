Alltagsthemen müssen in den Vordergrund rücken

Main-Tauber.„Das Klimaschutzprogramm 2030 – in Zeiten von Corona“, war der Titel des Impulsvortrags der SPD-MdB und Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter. Und den gab sie Corona-konform bei einer „digitalen“ Diskussion. Die Teilnehmer konnten sich dazu einwählen.

Die Veranstalter, die SPD-Kreisverbände Main-Tauber und Neckar-Odenwald, wollten allerdings nicht allein mit der Staatssekretärin reden, sondern hatten weitere Gesprächspartner eingeladen.

Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung wird durch Gesetze und Verordnungen umgesetzt. Green Deal und Corona-Maßnahmen zeigen ebenfalls, dass Klimaschutz ernst genommen wird.

Nägel mit Köpfen machen

Der SPD-Kreisvorsitzende Main-Tauber, Thomas Kraft, wirkte als Moderator. „Wir haben diese Veranstaltung schon lange geplant“, sagte Kraft. „Friday for Future“ und die Corona-Pandemie seien weitere Gründe gewesen, jetzt endlich „Nägel mit Köpfen“ zu machen.

Rita Schwarzelühr-Sutter machte auf die aktuelle Situation, „fünf Jahre nach dem Klimaabkommen von Paris, aufmerksam. Klar sei, „dass wir nicht weitermachen können wie bisher“. Mit dem Klimapaket habe die Bundesregierung ein Zeichen gesetzt, und auch in die mit der Pandemie verbundenen wirtschaftspolitischen Herausforderungen mit dem Konjunkturprogramm angenommen. Im Koalitionsvertrag seien unter anderem folgende Maßnahmen vorgesehen: Treibhausgasneutralität, dabei „besonders stark“ die Reduzierung der Emissionen der Energiewirtschaft, und der Kohleausstieg bis 2038. Das aber „kann nur gelingen, wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen“. Deutschland will hier den Wert von 65 Prozent erreichen, die europäische Kommission hat 55 bis 60 Prozent im Blick.

Weitere Bereiche müssen klimafreundlicher gestaltet werden, wie die Staatssekretärin ausführte: Die Mehrwertsteuer für Bahntickets werde auf sieben Prozent gesenkt, die Ticketsteuer auf Flüge werde erhöht.

Zudem gelte es, mit Förderprogrammen Anreize zur Modernisierung von Heizanlagen, etwa in Wohnhäusern, zu schaffen. Auch der Wald brauche staatliche Hilfe, um Neuaufforstungen mit klimaresistenten Baumarten schnell in die Wege leiten zu können.

Auch die Corona-Pandemie zeige Wirkung, denn der Lockdown sorgte für eine auffällige CO2-Reduktion, „auch wenn der jährliche Ausstoß weiterhin zu hoch ist“.

ÖPNV wichtiges Handlungsfeld

Wichtig sei es, die Digitalisierung klimafreundlich zu gestalteten, hier sei „mehr Effizienz“ das Ziel. Und schließlich sei auch der ÖPNV ein wichtiges Handlungsfeld. Auch hier zeigte sich durch Corona und vermehrtes Home-Office eine CO2-Reduktion. „Aber wir müssen die Mobilitätsstrukturen erhalten und weiter ausbauen“.

Der SPD-Landtagskandidat für den Main-Tauber-Kreis, Anton Mattmüller, sah den Klimaschutz „als wichtigstes Thema für die nächsten Jahre“. Gefragt seien dabei sowohl innovatives als auch soziales Handeln und Gestalten. „Wir müssen die Belange des Klimaschutzes für die Menschen vor Ort ‚begreifbar’ machen und für mehr Unterstützung werben.“ Ihm gehe es manchmal „zu langsam“ voran, etwa bei seinem „Herzensanliegen“ Wald.

Die SPD-Bundestagskandidatin Anja Lotz machte deutlich, dass das Thema „Klima(wandel) uns alle betrifft“. Nötig seien aus ihrer Sicht „mehr Forschung und Förderprogramme für den Umstieg auf erneuerbare Energien“. Das Klimapaket könne sehr viel bewegen, aber „auch wir als Privatleute sind gefordert.“

Kai Fleuchaus von Fridays for Future Wertheim betonte, dass Klima- - und Umweltschutz zusammengehören – nur so könne die benötigte Akzeptanz geschaffen werden. Und: „Wir müssen Alltagsthemen in den Fokus rücken und kreative Lösungen finden!“

Michael Szabo, Kreishandwerksmeister und Kfz-Obermeister der Innung Main-Tauber-Kreis, nannte unter anderem Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie die Verkehrsbelastung in den Städten – es fehlen Parkplätze vor den Stadtgrenzen. Kurzum: „Wir müssen überdenken, wie wir mit unserer Erde umgehen.“ Szabo verwies auch auf das Batterieproblem von E-Autos, noch könne man herkömmliche Modelle nicht generell mit E-Autos vergleichen. Überdies brauche es eine weltweite Allianz. „Es hilft ja nichts, wenn wir hier handeln und andere machen weiter wie bisher“, so Szabo.

Rita Schwarzelühr-Sutter betonte abschließend, dass man „alles integriert betrachten und entsprechend handeln muss“. Wichtig sei es, „mehr Bewusstsein zu schaffen“ und die öffentliche Diskussion der Frage „wie wollen wir morgen leben“ am Laufen zu halten. Fridays for Future habe das „Orchideenthema“ Klimaschutz ins allgemeine Bewusstsein gebracht und damit angestoßen. Klimaschutz „müssen sich alle leisten können“. Dazu bedürfe es vieler Ideen und Anregungen.

Klimaschutz sozial gestalten

Werner Fritz, Vertreter der Liga der Wohlfahrtsverbände im Main-Tauber-Kreis, verwies auf den kürzlich veröffentlichten Armutsbericht. „In Baden-Württemberg sind 12,1 Prozent der Bevölkerung arm.“ Weltweit betrachtet könne man sagen, dass „die Reichen den Klimawandel machen“.

Wohlstand sorge für mehr Konsum und damit auch für mehr Umweltbelastung. Er forderte, den Klimaschutz zu flankieren „Da muss das Soziale mitgedacht werden“, und das sei ja die Kernkompetenz der SPD. Klimaschutz dürfe und könne kein „Luxusgut“ sein.

Thomas Kraft nahm Dorothee Schlegels Worte auf: „Klimaschutz ist rot, und wir werden ihn sozial gestalten.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.12.2020