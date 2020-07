Alle Schulen im Landkreis sind digital gerüstet

Einhellig und ohne Diskussion vergab der Kreistag den Auftrag für die größtenteils neue Gestaltung der Außenanlage am Beruflichen Schulzentrum in Bad Mergentheim. Die Ausschreibung auf der eVergabe-Plattform hätten fünf Firmen heruntergeladen, zwei zur Submission ein Angebot abgegeben, so Landrat Reinhard Frank. Das günstigste Angebot, das mit knapp unter 400 000 Euro punktgenau der Kalkulation des Architekturbüros Roth lag, machte die Firma Bokmeier, Bad Mergentheim.

Einstimmig billigte das Gremium die Einstellung von zusätzlichen Kräften im Gesundheitsamt. „Die Mitarbeitenden dort haben in den vergangenen Wochen zur Bewältigung der Corona-Krise Herausragendes geleistet“, lobte Landrat Reinhard Frank das Engagement. Nun sei es an der Zeit, die Behörde für eine mögliche zweite Welle im Oktober noch besser aufzustellen. Dafür sollen drei Verwaltungsfachkräfte des gehobenen und mittleren Dienstes sowie drei medizinische Fachkräfte eingestellt werden. Bislang zum Gesundheitsamt abgeordnete Mitarbeiter sollen wieder ihre originären Aufgaben im Landratsamt übernehmen. Die Neueinstellungen, die Kosten in Höhe von rund 300 000 Euro verursachen, werden das Personalbudget des Kreises nicht belasten, da er von einem vollen Kostenersatz durch das Land ausgehe, so der Landrat. Er erläuterte, dass das Land 2020 bereits Soforthilfen von 600 000 Euro geleistet habe. „Davon wurden bisher rund 2500 00 Euro ausgegeben“, meinte er.

Wann wechselt auch das Landratsamt zum Normalbetrieb, wollte Kreisrat Albrecht Rudolf (FDP) mit dem Verweis auf Nachbarlandkreise wissen. Derzeit werde jedes Gebäude einer Prüfung auf die Möglichkeit zur Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln unterzogen, antwortete der Landrat. Er gehe allerdings davon aus, dass das Terminmanagement, wie bislang üblich, beibehalten werde.

Bad Mergentheims OB Udo Glatthaar informierte, dass am 20. Juli eine Kommission die Kurstadt wegen der Bewerbung um die Landesgartenschau 2032 besuchen wird. „Ich kann Sie zwar nicht zur Teilnahme an der Begutachtung einladen, bitte Sie aber darum, dass Sie uns die Daumen drücken, dass es dieses Mal klappt.“

Gernot Seitz (SPD) berichtete von Klagen von Bürgern, die den starken Andrang auf den Recyclinghöfen und die sich deshalb ergebenden langen Warteschlangen monierten. Nachdem der Landrat meinte, dass ihm bislang keine Klagen zu Ohren gekommen seien, sprang Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt (CDU) ihrem SPD-Kreistagskollegen bei und bestätigte dessen Aussage. Schmidt unterstützte die Forderung nach einer Verlängerung der Öffnungszeiten. „Das nehmen wir mit und schauen, was wir machen können“, versicherte Landrat Reinhard Frank.

Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning (CDU) fragte, ob der Landrat bereits eine Antwort auf seine schriftliche Anfrage zum Stand des Verfahrens zur Verlegung der Landesstraße L2310 am Tremhof und zum geplanten Lückenschluss des Radwegs bis nach Mondfeld geben könne. Das Projekt „Verlegung der Landesstraße“ werde aktuell beim Regierungspräsidium geprüft, erklärte der Erste Landesbeamte Christoph Schauder. Er veranschlage einen Zeitraum für die Prüfung von bis zu vier Monaten. Was den Lückenschluss des Radwegs angehe, müsse er sich zunächst bei der Stadt Wertheim über den Stand der Planung informieren, erklärte der Landrat.

Kreisrätin Dr. Christina Baum (AfD) ging auf einen Bericht aus den Lokalzeitungen ein, dass der Ausbau des 5G-Netzes durch die Suche nach neuen Mobilfunkmasten vorangetrieben werden soll. Auf die Frage, wie weit dieses Vorhaben bereits gediehen sei und ob die Gemeinden vor der Aufrüstung gefragt werden, antwortete Dezernent Jochen Müssig, dass die jeweilige Gemeinde vor Aufstellung neuer Masten selbstverständlich einbezogen werde. Zudem werde ein Runder Tisch eingerichtet, bei dem die Bürger informiert würden, bekräftigte der Dezernent das Bestreben, die Bürger mitzunehmen.

Bereits zu Beginn der Kreistagssitzung hatte Landrat Reinhard Frank darauf hingewiesen, dass die Energieagentur dringend Energieberater suche. hvb