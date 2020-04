Ärmste in der Krise nicht vergessen

Odenwald-Tauber.Nach den wichtigen Beschlüssen zur Eindämmung des Coronavirus und zur Stützung der Wirtschaft in der Coronakrise hat die Bundestagsabgeordnete Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Bündnis90/Die Grünen) gefordert, die Bedürfnisse der Ärmsten in den Blick zu nehmen.

„Es ist wichtig, dass wir nicht nur an die großen Konzerne, sondern auch an mittlere und kleine Unternehmen, Kleinstbetriebe und Selbstständige denken. Darüber dürfen wir aber nicht jene vergessen, die am härtesten unter der Coronakrise leiden: die Ärmsten“, so Schneidewind-Hartnagel. Wer keine Rücklagen habe um höheren Lebenshaltungskosten zu begegnen, weil etwa die Tafeln ausfallen oder die Kinder nicht mehr in den Kitas oder Schulen mit Essen versorgt werden, brauche jetzt Hilfe. „Eltern, die nicht ihrem Beruf nachgehen können, weil sie Kinder betreuen müssen, benötigen Entschädigung“, sagt die Bundestagsabgeordnete. „Es braucht unbürokratische, direkte und schnelle Hilfen“, fordert sie.

Laut Schneidewind-Hartnagel müsse über höhere Lohnausgleichszahlungen und geänderte Grundlagen für Kinderzuschläge nachgedacht werden. Bundesweit seien außerdem Soforthilfen für Selbstständige, Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten zu prüfen, wie Baden-Württemberg sie derzeit als Landesprogramm aufgelegt habe.

Die Grünenpolitikerin wies darauf hin, dass nicht alle Eltern ihre Kinder unterrichten und nicht alle Kinder alleine online lernen können. Diese Kinder mit geringeren Möglichkeiten als besser situierte gelte es, ebenso zu unterstützen wie das medizinische Personal. Charlotte Schneidewind-Hartnagel: „Wir sollten hier ernsthaft über eine einheitliche monatliche Gehaltszulage ohne Staffelung nachdenken – mit Singen und Klatschen vom Balkon ist es nicht getan.“ pm

