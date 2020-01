Abtauchen in Neptuns Reich

Main-Tauber-Kreis.Ein gedanklicher Kurztrip ans Meer steht am Freitag, 27. März, von 17 bis 20 Uhr beim Workshop „Fisch – Lust auf Meer“ auf dem Programm. Die Teilnehmer tauchen dabei ab in Neptuns Reich. In dem Fisch-Kochworkshop lernen sie Rezeptideen zu Meeres- oder Flussbewohnern kennen. Auch die passenden Soßen und Zutaten sowie Tipps für den Einkauf kommen nicht zu kurz. So finden erleben die Teilnehmenden, wie unterschiedlich Fisch schmecken kann. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Der Workshop findet in der Kochwerkstatt des Landwirtschaftsamts, Wachbacher Straße 52, in Bad Mergentheim, statt. Anmeldung ist erforderlich und wird unter Telefon 07931/4827-6307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de (Workshop-Titel im Betreff angeben) entgegen genommen. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020