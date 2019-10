Abschied von der Perfektion des Haushalts

Main-Tauber-Kreis.Auf den Vortrag von Vanessa Weber bei den Frauenwirtschaftstagen folgte eine Podiumsdiskussion, die Sandra Kegelmann, Vorsitzende der Regionalgruppe Main-Tauber der Wirtschaftsjunioren, moderierte. Als Einstieg hatte sie das klassische Frauenthema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewählt“.

Vera Herzog, Geschäftsführerin des Bereichs Kindertagesstätten beim Evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt Tauberbischofsheim, schilderte ihren keinesfalls stringenten beruflichen Werdegang. Gearbeitet hat sie eigentlich immer in ganz unterschiedlichen Jobs, die teils auf die Bedürfnisse der drei Kinder zugeschnitten waren. Sie und ihr Mann hatten von Anfang an vereinbart, sich die häuslichen Arbeiten zu teilen. Das hat geklappt. Sie empfahl deshalb, Männer stärker in die Pflicht zu nehmen. Auch sie könnten zu Hause bleiben, wenn die Kinder krank seien. Das sei kein Privileg von Müttern.

Heide Fahrenkrog-Keller, Marketing Managerin bei Poulton und Graf in Wertheim und Vorsitzende des Wertheimer Frauenvereins, berichtete, dass sie nach der Geburt der Kinder schnell wieder in den Beruf eingestiegen sei. Ihr Chef habe ihr das damals noch nicht so bezeichnete Home Office in flexibler Form angeboten.

Karin Schnäbele, Augenoptikmeisterin und Geschäftsführerin von Optik Werz Stolz und Schnäbele in Bad Mergentheim, hat zwei Kinder und einen Mann, der häufig bei mehrmonatigen Auslandseinsätzen unterwegs ist. Sie kennt das Jonglieren zwischen Beruf und Mutterpflichten, häufig als alleinig Verantwortliche. Ihre Kinder wurden zunächst von zwei Tagesmüttern versorgt. Später dann war das Bischöfliche Internat Mariahilf ihre Rettung. Ein warmes Mittagsessen und die gute Betreuung dort sind für sie ein Segen.

Lauran Englert, Trainee bei der Englert GmbH in Wertheim, kennt diese Doppelbelastung noch nicht. Nach dem Abitur absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung und arbeitet nun für ein Jahr als Trainee bei ihrem Vater. Derzeit durchläuft sie alle Abteilungen und hat sich dafür mit Sicherheitsschuhen und entsprechender Kleidung ausgerüstet. „Ich möchte wissen, was die Leute machen und die Arbeit jedes Mitarbeiters Wert schätzen“, sagt sie. In einem Jahr soll sie die Verantwortung für eine bessere Koordination zwischen den einzelnen Abteilungen übernehmen. Dankbar ist sie für die gute Beziehung zu ihrem Vater. „Er ist mein Mentor und mein Vorbild“, so Laura Englert.

Abschließend gaben die vier Frauen dem fast ausschließlich weiblichen Publikum noch Tipps zur Verantwortung mit auf den Weg. Vera Herzog empfahl, eigene Stärken zu nutzen und nicht mit den Schwächen zu hadern. Karin Schnäbele, die ihr Optikgeschäft mit einer Geschäftspartnerin leitet und die ihren Mitarbeiterinnen gute Weiterbildungschancen einräumt, meinte: „Verabschiedet euch von der Perfektion eures Haushalts.“

Für Laura Englert ist es wichtig, ein Ziel zu haben und es konsequent zu verfolgen. „Wenn man das hat, ist es egal, wie oft man hinfällt. Das gehört dazu“, so die Trainee.

Netzwerke zu bilden und zu pflegen ist für Heide Fahrenkrog-Keller das A und O für beruflichen Erfolg. „Wer keinen Frauenverein hat, sollte einen gründen“, so ihre Empfehlung. Vanessa Weber schlug vor, ein Erfolgstagebuch zu führen, um sich der eigenen Leistung bewusst zu werden. Moderatorin Sandra Kegelmann gab sich unkonventionell: „Machen Sie einen Impro-Theaterkurs“, lautete ihr Baustein zur Übernahme von Verantwortung. Querdenken, spontan agieren und sich auf andere einlassen sei das, was man dort lernen könne. hvb

