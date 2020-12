84 neue Corona-Fälle registriert

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis wurden an den Weihnachtstagen insgesamt 84 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Davon entfielen 35 auf Heiligabend, 26 auf den ersten Weihnachtsfeiertag und 22 auf den zweiten Feiertag. Am Sonntag ist ein positiver Befund im Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises eingetroffen. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Sonntag bei 145,0. Eine Woche zuvor, am 20. Dezember lag er bei 181,3.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 27.12.2020