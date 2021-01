82 weitere Corona-Fälle

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis wurden über den Jahreswechsel 82 Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt, davon 39 an Silvester, und 43 an Neujahr. Die betroffenen Personen leben in zwölf Städten und Gemeinden des Main-Tauber-Kreises. Es handelt sich in mindestens 60 Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen. 80 Infizierte befinden sich in häuslicher Isolation, zwei werden stationär behandelt. Für ihre Kontaktpersonen wird, sofern noch erforderlich, Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 2306. Vom Gesundheitsamt wurden am Freitag zwei weitere Todesfälle bestätigt, bei denen ein positiver Befund auf das Coronavirus vorlag. Es handelt sich um eine unter 80-jährige sowie um eine unter 90-jährige Frau. Die grafisch aufbereiteten Zahlen finden Sie hier.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.01.2021