67 Ladesäulen im Landkreis

Main-Tauber-Kreis.Die Zahl der öffentlichen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge im Main-Tauber-Kreis ist inzwischen auf 67 gestiegen. Sie befinden sich an 32 unterschiedlichen Standorten, beispielsweise vor dem Hauptgebäude des Landratsamts in Tauberbischofsheim. Das Landratsamt bietet hierzu eine elektronische Karte auf seiner Website an.

„Mittlerweile ist eine nahezu flächendeckende Verteilung der Ladesäulen im gesamten Kreisgebiet erreicht“, erklärt Landrat Reinhard Frank. Damit sei gewährleistet, dass die Akkus der E-Fahrzeuge immer rechtzeitig aufgeladen werden können. „Das Angebot ist ein wertvoller Beitrag für den Klimaschutz und auch als Projekt im Klimaschutzkonzept des Main-Tauber-Kreises aufgeführt“, bekräftigt Landrat Frank.

Er weist darauf hin, dass die Elektromobilität in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden soll. Die großen Automobilhersteller stellen ihre Produktion sukzessive auf diese Antriebstechnik um. .

„Wir freuen uns, dass sich die lokalen und die überörtlichen Energieversorgungsunternehmen diesem Ausbau angenommen haben“, sagt Dezernent Jochen Müssig vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Unter den Anbietern befinden sich das Stadtwerk Tauberfranken in Bad Mergentheim, das Überlandwerk Schäftersheim, die EnBW, die Stadtwerke Wertheim und das E-Werk Geuder in Elpersheim. „Darüber hinaus haben sich private Unternehmen zu entsprechenden Investition entschlossen“, ergänzt Müssig.

Die Standorte der Elektroladesäulen können unter www.main-tauber-kreis.de/ladestationen abgerufen werden. Informationen gibt es auch beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Wirtschaftsförderung, Alexandra Markert-Väth, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5812, E-Mail wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de. lra

