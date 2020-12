Main-Tauber-Kreis. Im Main-Tauber-Kreis wurden am Wochenende insgesamt 55 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt, davon 39 am Samstag und 16 am Sonntag. „Es handelt sich um die höchste Gesamtzahl im Main-Tauber-Kreis an einem Wochenende seit Beginn der Pandemie.

