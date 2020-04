513 000 Euro für Lernfabriken 4.0 genehmigt

Da aufgrund der Corona-Pandemie die Kreistagssitzung abgesagt wurde, erledigte Landrat Reinhard Frank unaufschiebbare Punkte per Eilentscheidung.

Main-Tauber-Kreis. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurde die Sitzung des Kreistags am 25. März abgesagt. Diese Entscheidung hat Landrat Reinhard Frank gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden getroffen. „Der Kreistag möchte in Anbetracht der dramatischen Entwicklung und aufgrund seiner Vorbildfunktion auch ein Zeichen setzen und appelliert damit an alle, soziale Kontakte derzeit auf ein Mindestmaß zu reduzieren“, erklärt Landrat Frank im Namen aller Fraktionen.

Für einige nicht aufschiebbare Punkte wurde vereinbart, dass diese durch den Landrat per Eilentscheidung erledigt werden. Alle anderen Themen werden auf die kommende Sitzungsperiode im Mai verschoben.

Im Rahmen einer Eilentscheidung wurde der Gewährung eines Kreiszuschusses für die Beschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr Weikersheim in Höhe von 39 000 Euro zugestimmt.

Auch Vergabeentscheidungen mussten wegen Ablauf der Bindefrist vorgezogen werden, so die Vergabe des Auftrages der Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung der Grundlagenlabore und verketteten Anlagen (Lernfabrik 4.0) für die Gewerblichen Schulen Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim sowie das Berufliche Schulzentrum Wertheim. Aufgrund der Landesförderung und der Beteiligung von Unternehmen aus dem Main-Tauber-Kreis beträgt der Finanzierungsanteil des Landkreises rund 513 000 Euro.

Ebenso verfahren wurde mit der Vergabe der Aufträge für Maßnahmen zur Deckensanierung von Kreisstraßen 2020 und die Sanierung des prioritären Teils der Kreisstraße 2887 bei Wachbach. Erteilt wurde auch der Zuschlag zum Zerkleinern und Absieben von Grüngut auf den Kompostplätzen des Main-Tauber-Kreis. Über die getroffenen Eilentscheidungen wird Landrat Reinhard Frank im Detail in der nächsten Kreistagssitzung informieren, die rechtzeitig angekündigt wird. lra

