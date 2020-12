50 neue Corona-Fälle

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis wurden am Wochenende insgesamt 50 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt, davon 40 am Samstag und zehn am heutigen Sonntag. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von elf Städten und Gemeinden des Main-Tauber-Kreises. Es handelt sich in mindestens 28 Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen. 47 neu Infizierte befinden sich in häuslicher Isolation, drei Personen sind in stationärer Behandlung. Für ihre Kontaktpersonen wird, sofern noch erforderlich, Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 1951. Die grafisch aufbereiteten Zahlen finden Sie hier.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 20.12.2020