33 neue Coronavirus-Infektionen - Inzidenz steigt auf 113,3

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis wurden heute 33 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Assamstadt, Bad Mergentheim, Boxberg, Lauda-Königshofen, Niederstetten, Werbach und Wertheim. Es handelt sich in 30 Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen. Alle neu Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 1355. Unter den Infizierten vom Freitag sind 18 weitere Bewohner sowie neun Mitarbeitende des Pflegeheimes „Haus im Umpfertal“ in Boxberg. Von den betroffenen Bewohnern ist eine Person gestorben. Es handelt sich um einen über 85-jährigen Mann. Die grafisch aufbereiteten Corona-Zahlen finden Sie hier.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020