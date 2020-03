2019 deutlich mehr Verfahren vor dem Jugendgericht festgestellt

Main-Tauber-Kreis.Die Fallzahlen bei der Kinder- und Jugendhilfe im Main-Tauber-Kreis sind im vergangenen Jahr in den meisten Bereichen gesunken. Eine Ausnahme gab es allerdings. So lässt sich die Bilanz wohl am besten zusammenfassen, die Jugendamtsleiter Martin Frankenstein bei der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises vorstellte. Doch der Reihe nach: Im Bereich der Förderung der Kindertagesbetreuung war laut Amtsleiter im vergangenen Jahr ein leichter Rückgang der Fallzahlen auf rund 750 zu verzeichnen. Die Ausgaben in dem Tätigkeitsfeld würden die veranschlagten zwei Millionen Euro um voraussichtlich rund 90 000 Euro übertreffen. Auf der Gegenseite würden allerdings auch die Einnahmen um rund 100 000 Euro über der angepeilten Summe von 1,1 Millionen Euro liegen. Bei den Unterhaltsvorschussleistungen hatte der Kreis 2019 insgesamt knapp über 1000 Fälle zu verzeichnen. 2018 waren es noch rund 950 Fälle gewesen, die steigende Tendenz hält also weiter an.

Frankenstein ging davon aus, dass die Höchstzahl damit erreicht sei. Die eingeplanten 2,2 Millionen Euro „werden nach derzeitigem Stand nicht ausreichen“. Den höheren Ausgaben stehen jedoch auch höhere Einnahmen gegenüber. Nach Aussage von Frankenstein werden statt der ursprünglich erwarteten 1,7 Millionen Eurovoraussichtlich deutlich über zwei Millionen Euro in die Kasse fließen.

Daneben gewährte das Landratsamt 2019 in insgesamt 588 Fällen individuelle Hilfen (2018: 625). Der größte Anteil entfiel mit 90 Fällen auf Heimunterbringungen sowie mit 87 Fällen auf die Vollzeitpflege. Insgesamt 517 Mal wurde im vergangenen Jahr die Familiengerichtshilfe tätig (2018: 527 Fälle). Eine Steigerung hat der Landkreis bei der Zahl der Verfahren vor dem Jugendgericht festgestellt. Der Wert stieg von 714 (2018) auf 750 Fälle. 2015 waren es noch lediglich 474 Verfahren gewesen – der tiefste Stand der letzten zehn Jahre. Seitdem ist die Zahl der Prozesse kontinuierlich gestiegen. Frankenstein sah eine Ursache für diese Entwicklung darin „dass wir heute Fälle auf dem Tisch haben, die wir früher gar nicht kannten“ – etwa Beleidigungen im Netz, im Besonderen über Soziale Medien. ses

