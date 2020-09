20-Jährige erhält Praktikum

Jasmin Kuhn ist die Gewinnerin des Hauptpreises des Förderkreises der Wirtschaftsjunioren Main-Tauber.

Main-Tauber-Kreis. Angesichts der aktuellen Lageentwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus sowie den hinlänglich bekannten Maßnahmen zum Schutz jedes Einzelnen, entschied sich die Würth Industrie Service, das vierwöchige Auslandspraktikum in den Niederlanden abzusagen. Stattdessen erhält die Absolventin des Wirtschaftsgymnasiums Bad Mergentheim während ihres Studiums die Möglichkeit auf ein Praktikum in einem Bereich ihrer Wahl.

Der Förderkreis Main-Tauber schreibt seit 1988 Förderpreise in Form von vierwöchigen Auslandspraktika für herausragend gute Absolventen der beruflichen Gymnasien in Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim aus. Mitglieder des Förderkreises stellen die Praktika bei ihren Tochterunternehmen oder Kooperationspartnern im Ausland zur Verfügung.

Abiturienten, die sich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessieren, können jedes Jahr dort teilnehmen und sich damit für ein Auslandspraktikum bewerben. Ziel ist es, neben den betrieblichen Einblicken auch Erfahrungen über die Lebensweise im Ausland vermittelt zu bekommen und sich auf eine bislang unbekannte Kultur einzulassen. Während des Praktikums erhalten die Preisträger zudem die Möglichkeit, das im Schulunterricht erlernte theoretische Wissen praktisch zu vertiefen und die Wirtschaftswelt aus erster Hand kennenzulernen. Vor diesem Hintergrund hat sich auch die diesjährige Preisträgerin beworben.

Die 20-Jährige sieht es als besonderes Privileg, Einblicke in den beruflichen Alltag eines international agierenden Unternehmens erhalten zu können. Insbesondere ein Aufenthalt im Ausland und somit die einmalige Möglichkeit zur Vertiefung der eigenen Sprachkenntnisse, überzeugen die angehende Wirtschaftsstudentin. Für ihre hervorragende Leistung und ihren außergewöhnlichen Ehrgeiz erhält die Gewinnerin für den Förderpreis eine Urkunde.

Aufgrund der positiven Erfahrungen stellt die Würth Industrie Service gerne einen weiteren Praktikumsplatz in den kommenden Jahren als Hauptgewinn für den Förderpreis zur Verfügung.

Nachwuchstalente fördern und fordern: So lautet die Devise der Würth Industrie Service. Das Unternehmen sieht sich in der Verantwortung, vor allem jungen Menschen bei ihren ersten Schritten in die Berufswelt zu begleiten, zu unterstützen und ihnen, wie auch Jasmin Kuhn, die Möglichkeit zu bieten, Erfahrungen und Eindrücke für das Berufsleben zu sammeln. Als Arbeitgeber und insbesondere als Ausbildungsverantwortlicher legt das Unternehmen besonderen Wert auf die Verknüpfung von theoretisch erworbenen Kenntnissen und betrieblicher Praxis. Dabei hat die individuelle Förderung höchste Priorität

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020