161 Verstöße gegen die Maskenpflicht

Odenwald-Tauber.Bei Kontrollen in dieser Woche haben Polizisten in Baden-Württemberg insgesamt 8400 Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Das sagte Innenminister Thomas Strobl am Freitagmittag bei der Pressekonferenz der Landesregierung. Bei knapp 8000 der Verstöße ging es um die Maskenpflicht, hinzu kommen rund 425 Verstöße gegen das Verbot von Ansammlungen. Landesweit seien mehr als 370 Verstöße zur Anzeige gebracht worden, teilte Strobl mit.

Auf Nachfrage berichtet Manuel Bär von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn, dass in den vergangenen sieben Tagen in der Region Odenwald-Tauber insgesamt 410 Personen kontrolliert wurden. Im Main-Tauber-Kreis waren es 169 Menschen. Dabei stellte die Polizei 65 Verstöße gegen die Maskenpflicht fest sowie zwei unerlaubte Ansammlungen. Im Neckar-Odenwald-Kreis kontrollierten die Beamten 241 Personen, von denen sich 96 nicht an die Maskenpflicht hielten.

In ganz Baden-Württemberg waren bei Schwerpunktkontrollen rund 880 Polizisten im Einsatz und kontrollierten insgesamt rund 16 500 Personen. „Die hohe Zahl der Verstöße zeigt, wie notwendig diese Kontrollen sind“, sagte der Innenminister am Freitag in Stuttgart. „Es gibt leider einen kleinen, ja sehr kleinen Teil der Bevölkerung, der sich nicht an die Regeln hält.“ eli

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020