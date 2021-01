1100 Euro an Förderverein des Caritas

Main-Tauber-Kreis.Die Bäckerei Schmitt mit Filialen in Weikersheim, Creglingen und Tauberrettersheim hatte sich zu Weihnachten eine besondere Aktion ausgedacht: Unter dem Slogan „Brot kaufen und dabei Gutes tun“ spendete der Handwerksbetrieb für jedes im Dezember verkaufte Brot 20 Cent an den Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim, der sich unter anderem für schwerstkranke Kinder und Palliativpatienten einsetzt.

Bäckermeisterin und Konditorin Juliane Schmitt führt die Bäckerei inzwischen in der siebten Generation. Sie erklärt die Idee hinter der Spende: „Wir haben gehört, dass beim Förderverein immer Bedarf an Unterstützung besteht, denn er ermöglicht ganzjährig tolle Projekte. Da ist uns die Entscheidung, welche Organisation wir unterstützen, leicht gefallen. Wir hatten bereits im Jahr 2016 im Rahmen einer Weihnachtsaktion ans Caritas gespendet, so war es nach einigen Jahren wieder einmal Zeit, die Bad Mergentheimer zu bedenken“, so die junge Geschäftsführerin.

Die Aktion sei, so Seniorchef Lothar Schmitt weiter, bei der Kundschaft sehr gut angekommen. Und ganz besonders erfreulich war, dass auch so mancher Kunde noch einen Euro extra in die Spendenbox geworfen habe. Das zeige eine Hilfsbereitschaft, die selbst in so schwierigen Zeiten wie der Corona-Pandemie ungebrochen ist. Somit konnte jetzt die Summe von 1100 Euro an Schwester Maria-Regina Zohner, Vorsitzende des Caritas-Fördervereins, sowie Geschäftsführer Helmut Wolf übergeben werden. pm

