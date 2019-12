Zweiten Tabellenplatz mit 69:51 gefestigt

Wieblingen II – TSV Buchen 51:69

Buchen: N. Linsler (14 Punkte), M. Linsler (10), M. Junemann (9/1 Dreier), J. Lemp (8/1), D. Hartmann (7), L. Haas (6); N. Heydler (6), R. Hotel (4), L. Linsler (3), C. Saur (2) und J. Steinbach.

Am vergangenen Wochenende gastierte mit dem TSV Wieblingen II der Tabellendritte in der Sport- und Spielhalle. Der TSV Buchen war mit gleich vielen Siegen und Niederlagen aufgrund der besseren Korbdifferenz zu diesem Zeitpunkt Tabellenzweiter. Ein Sieg war also absolut Pflicht, um den zweiten Tabellenplatz zu halten und zu festigen. Neben dem verletzten Jens Oberhauser musste das Trainerduo Saur weiterhin auf Paul Heizmann verzichten. Wieblingen hatte noch größere Personalsorgen und musste gleich auf fünf wichtige Akteure verzichten.

Trotz guter Ausgangslage startete Buchen offensiv etwas nervös in die Partie. Dafür agierte man in der Defensive gut, so dass man im ersten Viertel lediglich acht Punkte zuließ (14:8). Im zweiten Spielabschnitt veränderte sich am Spielgeschehen nicht viel. Buchen war offensiv nach wie vor zu harmlos, verteidigte aber beherzt, so dass beim Spielstand 30:14 die Seiten gewechselt wurden. Nach der Halbzeitpause fand Wieblingen mehr Mittel gegen Buchens Verteidigung und erzielte so in diesen zehn Minuten mehr Punkte als in der gesamten ersten Hälfte. Die Trefferquote der Gastgeber, vor allem von jenseits der Dreipunktelinie, war weiterhin unterdurchschnittlich, so dass die Gäste den Rückstand etwas verkürzten (45:31). Im letzten Spielabschnitt hielt der TSV Buchen trotz des Vorsprungs die Intensität weiterhin hoch, belohnte sich aber zu selten für den Einsatz, so dass man die Führung nicht mehr ausschlaggebend ausbauen konnte. Am Ende stand gegen ersatzgeschwächte Wieblinger aber dennoch ein verdienter Sieg zu Buche (69:51). Damit kommt es am Sonntag, 8. Dezember, um 12.30 Uhr beim USC Heidelberg III zum absoluten Topspiel der Landesliga Rhein/Neckar. Denn dann trifft der TSV Buchen als Tabellenzweiter auf den derzeitigen Tabellenführer. Bei gleich vielen Siegen und Niederlagen trennt die beiden Mannschaften lediglich die Korbdifferenz.

Die restlichen Ergebnisse vom Heimspieltag: Bezirksliga: Damen – VfL Heiligkreuzsteinach 65:51; Bezirksliga: Herren II – BC Dossenheim 56:58; Landesliga: U16 - TSV Wieblingen 74:71. as

